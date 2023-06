Juan Ferrón, do Club Natación Mos, vén de ser convocado pola FEDEC para participar no campionato do mundo que terá lugar do 28 de xullo ao 8 de agosto en Manchester, onde representará á Selección Absoluta de España nas probas de 100 Bolboreta, 100 e 400 Libre. Será o seu segundo mundial, no que continuará acumulando experiencia a nivel internacional de cara a obter o billete olímpico para París 2024.