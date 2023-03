Arredor de 500 corredores déronse cita o pasado domingo nun dos lugares máis emblemáticos do Concello do Rosal para participar na sexta edición do Trail Adventure Muíños do Folón.

“É un orgullo ser o escenario que acolle unha proba que aposta pola saúde pero que tamén polo turismo e a natureza nunha contorna con gran valor paisaxístico e patrimonial como son os nosos muíños”, sinalaba a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, durante o acto de presentación da proba Como na edición anterior, os participantes puideron elixir unha das modalidades da carreira, adaptadas a varios tipos de público: unha cun percorrido de 12 km e 450 metros de desnivel e outra de 21 km e 1.000 metros de desnivel positivo. Os dous percorridos, que tiveron como punto de saída e chegada a Praza do Calvario, pasan polos muíños do Folón e do Picón, así como por diferentes fervenzas e zonas naturais dunha beleza paisaxística e patrimonial incomparables.