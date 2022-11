O Concello da Cañiza presentou no Salón Internacional de Turismo Gastronómico “Xantar” de Ourense, os activos gastronómicos da Cañiza, abandeirados polo xamón, xunto cos cocidos, os viños da zona e a tetilla, a mel e o chocolate.

Como representantes da Cañiza estivo o alcalde, Luis Piña, acompañado de concelleiras do goberno local e do cortador profesional de xamón Víctor Burgos, director dos Concursos de Cortadores da Feira do Xamón da Cañiza.

Un ano máis o stand da Cañiza foi un dos máis visitados.