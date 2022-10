Conmemóranse os 320 anos da Batalla de Rande. Concretamente foi un 24 de outubro, de 1702, cando a Enseada de San Simón foi o escenario dunha batalla naval entre catro países, enfrontando ás escuadras das coalicións angloneerlandesa e hispanofrancesa. Unha historia de tesouros e galeóns da que hai diversas versións e soamente as augas da Ría, que remataron nun mar de lume, coñecen con certeza o ocorrido.

Este 2022 é o noveno ano no que a Asociación Deportiva e Cultural de Rande, en colaboración co Concello de Redondela, organiza diferentes eventos para rememorar esta loita. A programación comezou o pasado sábado cun desfile polas rúas do casco urbano da vila, que concluíu coa representación dun fusilamento na Avenida Castelao, e esta fin de semana trasládase á contorna do Museo Meirande.

Durante toda a xornada de hoxe e mañá sucederanse obradoiros, representacións teatrais, desfiles e, sobre todo, a escenificación dos momentos máis álxidos da Batalla Rande, como son o desembarco, a descarga e o asalto á fortaleza, que será hoxe ás 19.30 horas, e tras el o afundimento e representación da batalla naval con pirotecnia, o cal dará paso a unha das novidades desta edición, o concerto que porá o broche de ouro da xornada, protagonizado por Os Carunchos.

Pero ata entón queda por diante moita festa. Hoxe ás 11.00 horas abrirase o mercado e as 11.30 horas chegarán as embarcacións tradicionais, á vez que darán comezo os obradoiros de alfareiría, escritura antiga, lacrado e acuñación de moeda, que se repetirán logo pola tarde e o domingo de mañá. Tamén para os máis pequenos da casa haberá un espazo con atraccións tradicionais, ao prezo de 3 euros.

Ás 12.30 horas terá lugar o desfile inaugural, que volverá a celebrarse mañá, e tras el a representación teatral infantil “As historias de Francisco”, da que se ofrecerá un segundo pase pola tarde e tamén mañá pola mañá. Do mesmo xeito, haberá teatro de adultos, a teatralización da Batalla de Rande coa obra “Navíos baixo lume”, con función hoxe pola tarde e mañá pola mañá.

Outro dos atractivos desta festa histórica na que participan un cento de actores e figurantes, vestidos de época, son as visitas guiadas en barco pola Enseada de San Simón que se realizarán en horario de tarde con saída dende o Museo Meirande e para as cales xa saíron á venda as entradas a pasada semana.