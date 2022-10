Once mulleres expoñen “O despertar dos sentidos”

María Fernández, María Garrido, Emilia González, Teresa Ruano, Isabel G. De Haro, Conchi Alonso, Mª Carmen Baquero, Fina Saa, Mª José Rodríguez, Loli González e Pilar Pereira amosan os seus cadros nos que plasman dende paisaxes ata bodegóns e dende retratos ata imaxes abstractas. A técnica empregada na maioría é a acuarela.

Trátase dun grupo de mulleres que amosan a súa obra pictórica na exposición “O despertar dos sentidos”, organizada pola Asociación Cultural Tyde coa colaboración do Concello de Tui.

A Oficina Municipal de Turismo de Tui acolle, ata o 31 de outubro, a mostra destas once mulleres pertencentes a Asociación Cultural Tyde, que está aberta ao público, de luns a domingo, en horario de 09.30 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas.

No acto inaugural estiveron o alcalde, Enrique Cabaleiro, a concelleira de Igualdade, Ana Núñez, e a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente. O rexedor felicitou ás artistas destancando o seu traballo e a súa actividade, así dixo que, “á marxe do sentido cultural, tamén é salientable a súa acción en canto tecido asociativo, que aporta ese sentido máis social”. Pola súa banda a concelleira de Igualdade, Ana Núñez, felicitou ás integrantes deste colectivo pola creación de “rede”, ao tempo que as felicitou polas obras que agora presentan publicamente.

Asociación Cultural Tyde

A Asociación Cultural Tyde está conformada por un grupo interxeneracional, coa integrante máis nova de 14 anos. Reúnese cada martes no baixo do edificio da Seguridade Social, fronte á igrexa da Misericordia, onde pode achegarse en horario de mañá ou tarde calquera interesado ou interesada, xa que aínda que na actualidade está conformada só por mulleres está aberta tamén á participación masculina.