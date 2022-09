Coque Malla e o Louro Valley Festival daban, onte á noite, o pistoletazo de saída á longa fin de semana de festas no Porriño, que se prolonga ata o luns, festivo local.

Son os días grandes do Cristo na vila do Louro e nótase. Troula e diversión en tódolos recunchos, con actividades pensadas para pequenos e maiores, sendo a música, sen dúbida, a gran protagonista.

A xornada de hoxe dará comezo ao mediodía coa lectura do pregón a cargo de Alfonso Pato dende o balcón do Concello. Licenciado en Filoloxía Hispánica e cunha traxectoria xornalística de máis de trinta anos traballando en diferentes medios de comunicación e produtoras audiovisuais, Pato é director do Festival de Cans desde a súa primeira edición, en 2004, formando parte do equipo fundador que puxo ao Porriño no mapa cultural nacional e internacional.

A partir de entón non cesará a animación polas rúas da vila. Gisela Concert Kids cos clásicos de Disney, na rúa Domingo Bueno, e o Festival Montando Cristo, na praza de San Sebastián, abrirán a noite musical, que proseguirá coa verbena a cargo das orquestras M3 e Atenas, as dúas primeiras dun total de nove que actuarán nestas festas. Mañá farano París de Noia e América, o luns La Dimensión e Combo Dominicano e xa para a vindeira fin de semana, o sábado 1 de outubro América SL e Triunfo e o domingo 2 Los Player’s. Outras das actuacións musicais máis esperadas serán o concerto das Tanxugueiras, o venres 30, e o certame “Tes talento?”, que celebra as semifinais os vindeiros martes e xoves e a final o domingo 2. Nesta última xornada festiva terá lugar tamén a Festa dos Callos, que chega este ano á súa 29 edición.

Continuando cos días grandes das Festas do Cristo, a Banda de Música Xuvenil de Torroso ofrecerá hoxe á noitiña un concerto; mañá será a quenda da Banda da Agrupación Musical do Porriño e da Banda de Gaitas San Xoán de Paramos, que ademais das actuacións ao solpor, acompañarán á procesión trala misa solemne das 12, xunto coa Banda da Brilat; e o luns concerto da Banda de Música Cultural de Arcade. E para os máis pequenos da casa, esta tarde haberá espectáculo de marionetas a cargo da compañía Tanxarina Títeres e mañá teatro infantil con Animar-T.