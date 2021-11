A veterana Patricia Martínez e as súas alumnas, As Meninas, veñen de demostrar que as mulleres mosenses teñen o seu lugar entre as mellores bailarinas de Galicia e do mundo. Martínez logrou a medalla de bronce no Campionato do Mundo PD 10 Bailes de Profesional Division (Liga Profesional) celebrado en Cagliari (Cerdeña).

Por outra banda, as súas pupilas (Sara, Ainara, Eva e Elena), erixíronse campioas Galegas Junior Territorial Iniciados de Danza Coreográfica. Competiron en Tui, onde participaron 16 grupos e conseguiron a medalla de ouro a 12 puntos de diferencia do segundo grupo. Agora estanse a preparar para disputar o vindeiro 5 de decembro o Campionato de España de Danza Coreográfica en La Nucía, Alicante.