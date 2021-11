A Banda de Música do municipio de Arbo celebra hoxe a festividade da patroa dos músicos, Santa Icía. Festexaraa cun concerto, ás 20.30 horas, no centro multiusos de Arbo. A formación arbense retoma así a súa actividade musical despois do inevitable parón que tivo que facer pola pandemia da COVID-19. A actuación será ademáis especial por exercer ademais de despedida do que foi até agora, e desde 2011, o seu director, César Posada Figueiras, quen dirixirá a primeira parte do concerto. A segunda parte será o novo director interino da banda, Tomás Alonso López, quen tome a batuta.