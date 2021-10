Un encontro internacional no marco do Proxecto BRIDGE, é o que se está a celebrar na Eurocidade Cerveira-Tomiño no que participan municipios de once países europeos co obxectivo principal de crear redes de cooperación en materia transfronteiriza e intercambiar boas prácticas.

O Proxecto BRIDGE, coordinado pola Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira e financiado polo Programa Europa para cidadáns da Unión Europea, integra 11 entidades e municipios transfronteirizos de 11 países, co fin de promover a cidadanía e a cohesión social alén das fronteiras. Así, no proxecto participan, ademais de Tomiño e Cerveira, entidades de Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia e Serbia.

Trala cena inaugural do pasado mércores, as xornadas arrancaron o xoves no auditorio da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira coa sinatura oficial do acordo de colaboración entre todos os socios europeos e coa presentación do proxecto e a de cada un dos socios. No mesmo día tamén se debateu sobre as dificultades de vivir preto da fronteira durante a pandemia sanitaria e se visitou o casco histórico de Cerveira.

Do lado tomiñés, Goián acolleu onte unha das sesións de traballo con conferencias sobre boas prácticas de cooperación transfronteiriza, como as existentes entre universidades galegas e portuguesas ou as desenvolvidas pola AECT Río Minho. Houbo ademais unha intervención na que se abordou o programa europeo de financiamento para investimentos nas rexións transfronteirizas.

A xornada de hoxe comeza a primeira hora da mañá cun debate sobre o Euroescepticismo e a realidade dos territorios con fronteiras e continuará cunha visita libre ao mercado de Cerveira. Xa pola tarde, o programa é máis lúdico coa visita en Viana do Castelo ao casco histórico e á basílica de Santa Luzia.

Proxecto BRIDGE

O BRIDGE prevé diferentes encontros nos que se abordarán temas relacionados coa financiación de programas e oportunidades para promover a cooperación transfronteiriza e europea; os problemas causados pola suspensión do Tratado de Schengen durante a pandemia; iniciativas de cooperación transfronteiriza nas áreas social, cultural, ambiental e de cidadanía ou as dificultades legais que existen na actualidade.