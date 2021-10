A florista mosense Noelia Sías Villaverde vén de obter a prata no MAF, concurso nacional do Mellor Artesán Florista, que se celebrou en Burgos. Sinala que foi unha final complicada, con pouco tempo para un traballo difícil e uns contrincantes de nivel. O xurado do MAF avalía en cada unha das probas do concurso aspectos como a técnica, a limpeza, a rapidez, a cor, o estilo actual, a dificultade de elaboración, a actitude dos floristas ou o compañeirismo.

Sías repite podio, tras ter quedado subcampioa en 2019 (no ano 2020 non se celebrou por mor da pandemia da COVID-19).

E para felicitala por este novo éxito, o Concello de Mos organizou unha recepción na súa honra que se celebrou no salón de sesións da casa consistorial coa presencia da alcaldesa, Nidia Arévalo; o tenente alcalde, Camilo Augusto; a concelleira de Cultura e Turismo, Sara Cebreiro; Juan Lago de Floristería Lola e demais membros da corporación municipal.

Sías, que é veciña da parroquia de Mos, leva 22 anos vinculada ao mundo da floristería. Actualmente, e dende fai case 15 anos, traballa en Floristería Lola, tamén de Mos, e formouse nalgunhas das mellores escolas nacionais do sector florista.