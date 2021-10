Mantendo os criterios de seguridade igual que ata agora, o Concello de Soutomaior retoma a celebración do Samaín. Será o vindeiro domingo, nunha xornada chea de actividades que dará comezo pola mañá con dúas salas “escape room” na que “Imos pasalo de medo!”. O xogo “Escola encantada” está dirixido a nenos de 3 a 6 anos, acompañados dunha persoa adulta e “Circo de medo” para a partir de 7 anos. Ámbolos dous contarán con 4 pases, entre as 11.00 e as 12.50 horas, no mulitusos de Arcade, e será preciso inscribirse en liña, a través da web www.gabinetesoutomaior.com, con prazo ata o xoves 28 de outubro.

Xa pola tarde terá lugar “A gran celebración”, na alameda Talo Río. Ás 17.30 horas haberá clown e improvisación da man de “Charli o inventor de palabras”, ás 18.30 horas tren asador de castañas, con degustación de balde, e ás 19.00 horas espectáculo de danza, lume, acrobacia, música e meigas “Suaren Bataila”.

Libro ou trato

A programación concluirá o mércores, 3 de novembro, co Samaín dos libros “Libro ou trato”. Un obradoiro terrorífico para nenos a partir de 5 anos, no que a través de xogos e contos conmemorarase esta festa celta de fin de verán e inicio de época escura do ano.

Será de 17.30 a 18.30 horas, na biblioteca municipal Luís Seoane, con inscricións en liña ata o día antes.