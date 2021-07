O equipo feminino do Club Natación Ponteareas regresou do Complexo Deportivo Rías do Sur convertidas en campioas galegas infantís de verán. Tras o algo nivel demostrado na liga durante toda a tempada, as 8 nadadoras que acudiron á cita lograron 14 medallas de ouro, 4 de prata e 2 de bronce.