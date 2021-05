Un grupo de veciños de Gondomar subiuse ao autobús para acudir ao Salón Teatro de Santiago e asistir ao novo espectáculo do Centro Dramático Galego “Terceiro acto”. E aproveitando o desprazamento non deixaron de visitar a Praza do Obradoiro e contemplar a Catedral de Santiago que a día de hoxe, logo de varios anos, loce xa sen andamios.