No seu labor de informar e concienciar sobre temáticas de diversa índole, a Concellería de Xuventude de Gondomar apostou por levar a cabo nos centros educativos de primaria unhas actividades de concienciación medioambiental baixo o título “SOS A Terra” e co lema “Coidar o noso único fogar, o noso planeta!”

“A TERRA necesita coidados, é a nosa única casa”, esa é a premisa desta iniciativa. Mediante xogos e experimentos de xeito lúdico e creativo os escolares coñeceron ao longo desta semana os síntomas que padece o planeta, como lle afectan os cambios , distintos tipos de contaminación e medidas que podemos adoptar para o coidado do noso planeta.

Foron máis de 100 estudantes de quinto de Educación Primaria do municipio os que participaron desta iniciativa de concienciación ambiental no mes de maio. Así, o obradoiro celebrouse esta semana nos colexios CEP Xosé Neira Vilas, o mércores, e no CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro, o xoves. Xa no mes de abril, tamén se levou a cabo no CEIP Plurilingüe Souto Donas.