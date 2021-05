Louriña TV Escolar comezou a funcionar en marzo e trátase dunha iniciativa desenvolvida pola Concellería de Educación en colaboración coa OMIX e Atelier Social.

Lourdes Moure, edil de Educación explicou que “esta canle online é un proxecto colectivo de innovación educativa, no que poidan estar implicados tódolos centros de ensino do Concello ao elaborar os seus propios programas de televisión”. Moure enmarcou esta iniciativa, que definiu como “unha actividade súper innovadora” na “vocación para seguir progresando no camiño que iniciamos coa consecución do título de Cidade Amiga da Infancia, coa celebración anual dos plenos infantís e dos numerosos programas de actividades que mantemos en colexios e institutos”, engadiu.