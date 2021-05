O Concello de Covelo conta cunha área de estacionamento e servizos para autocaravanas, creada recentemente grazas a unha achega de 30.000 euros da Xunta de Galicia.

Esta infraestrutura permite que Covelo conte coa súa primeira área destinada a este tipo de turismo cada vez máis demandado polos viaxeiros.

A área de autocaravanas de Covelo está situada moi preto do núcleo urbano, entre a antiga Travesía de Vigo e a estrada PO-261 e conta con cinco prazas de estacionamento para autocaravanas, servizo de auga potable e depósitos para as augas negras e para depositar residuos. O espazo completouse coa plantación de bidueiros para ofrecer unha zona de sombra.

A provincia de Pontevedra conta na actualidade con máis de 30 espazos de estacionamento de autocaravanas, seis deles na comarca do Condado-Paradanta, nos concellos de Arbo, As Neves, Mondariz, Salvaterra, Salceda de Caselas e Covelo.

A actuación realizada en Covelo foi froito dun convenio entre Turismo de Galicia e o Concello no marco das melloras sobre as infraestruturas turísticas no medio rural.

Esta mellora busca fomentar un modelo turístico diversificado, con servizos orientados ás diferentes tipos de viaxeiro e ordenado, favorecendo a convivencia entre veciños e visitantes.