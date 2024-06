El cuatripartito escenifica su unión al apoyar sin fisuras el presupuesto

El cuatripartito de Cambados escenificó ayer su unión al respaldar de forma unánime el presupuesto. Las cuatro formaciones que sostienen el grupo de gobierno que encabeza el socialista Samuel Lago defendieron los números, aunque dejando caer alguna pequeña crítica que ninguno consideró suficiente como para cambiar su voto. La única formación que se mostró claramente en contra fue el Partido Popular, cuya portavoz, Sabela Fole, centró las críticas en la forma, cuestionando el horario de la sesión plenaria, como en el fondo, con los “pírricos” 98.000 euros que figuran en la partida de inversiones, cifra que calificó como “la más baja de todos los municipios de la provincia de Pontevedra”. La edil conservadora puso ejemplos de municipios gobernados por diferentes partidos políticos, en el que el aparato de inversiones más bajo, se situaba en los 200.000 euros.

Lago fue contundente en su respuesta, recordándole a la conservadora que “muestra muy poco interés en hacer su trabajo de oposición”, conminándola a leer la memoria explicativa del documento, en la que se señala que los 98.000 euros son inversiones propias del Concello y que “en esa cifra no se incluyen las aportaciones de otras administraciones, como sí hacen esos otros concellos”. También la conminó a “echar un ojo” a la Conta Xeral del ejercicio 2023, en la que se desgrana que “la cantidad de inversiones contemplada en el presupuesto que se aprobó fue de 78.000 euros, pero al cierre de ese ejercicio, las inversiones reales ascendían a 1,1 millones de euros”. Tal es así que no dudó en asegurar que “nosotros vamos a acabar el ejercicio rondando los 1,2 millones de euros”. Lago también censuró que el PP no aportase ideas al presupuesto, un comentario que sentó muy mal a Fole, que le recordó que el cuatripartito “ni siquiera ha tenido en cuenta la petición que hicimos de cambiar el horario del pleno, porque a usted no le interesa nuestro opinión”. La edil conservadora insistió en que el cuatripartito no es riguroso a la hora de gestionar subvenciones y finalizó con un “sobran argumentos para votar en contra de este presupuesto”.

Denuncia junta electoral

La crítica realizada por el Partido Popular de Cambados a los presupuestos durante la jornada electoral del pasado domingo, cuando se celebraron las comicios europeos, ha llevado al PSOE a presentar una denuncia ante la junta electoral de Cambados. Esa denuncia ha sido admitida a trámite, dando comunicación al Partido Popular para que presentase ayer alegaciones. En los próximos días se conocerá si los conservadores son sancionados o amonestados por esa nota de prensa sobre los presupuestos o la junta electoral considera adecuadas las justificaciones.

También el BNG denunció que en Vilanova se colocaron pancartas del PP ante un colegio electoral el pasado día 7. La junta remitió a la Policía Local de Vilanova a retirarla, pero los agentes aseguraron no haber encontrado tal pancarta.