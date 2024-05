Acuaes acelera las obras de la EDAR en A Illa para eliminar los vertidos a la ría de Arousa

Uno de los motivos por los que se ha decidido construir la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de A Illa ha sido porque la Unión Europea ha abierto un procedimiento sancionador al Concello de A Illa por los vertidos que se registran de la actual, construida hace más de dos décadas. Rosa Cobo reconoce que este procedimiento se abrió en 2018, pero “todavía no se ha culminado”. La presidenta de Acuaes reconoció que los problemas que genera la depuradora actual de A Illa todavía no se encuentran en “fase de sanción, como sí se encuentran otras muchas depuradoras españolas desde ese año”. En este caso, la presidenta de Acuaes confía en que este expediente no finalice en sanción “porque hemos tenido tiempo para reaccionar y, en el momento en que la Comisión Europea conozca que la obra se va a poner en marcha, entendemos que el procedimiento de infracción se parará y no llegará a convertirse en multa, lo que será una muy buena noticia”. La responsable de la empresa pública no dudó en señalar a Luis Arosa como “uno de los grandes responsables de que esta obra se vaya a sacar adelante; desde que contactamos con él, enseguida mostró un ejercicio de responsabilidad respecto a este proyecto, lo que nos ha permitido trabajar para conseguir fondos europeos para aligerar el peso financiero de esta infraestructura”.