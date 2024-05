La Guardia Civil eleva la categoría de la oficina de Vilanova a Puesto y suprime el de Vilagarcía

Durante cuatro décadas, Vilanova fue el único municipio de más de 10.000 habitantes de la provincia de Pontevedra que no tuvo presencia de la Guardia Civil. El municipio contó con un pequeño cuartel en la zona de As Sinas sobre cuyo cierra circula una leyenda negra, dada a conocer por el propio alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, durante la inauguración de estas oficinas, el pasado 26 de abril de 2022. Esa leyenda cuenta que fueron los contrabandistas los que presionaron a los políticos de la época para que no se construyese un nuevo puesto de la Guardia Civil que sustituyese al vetusto que había en la carretera de As Sinas. Esa decisión dejó a Vilanova sin cuartel en los años 70, pero su presencia siempre fue reclamada por los vecinos del municipio, llegando incluso a barajarse la cesión de terrenos al Ministerio para la construcción de unas dependencias adecuadas o a crearse una comisión vecinal que recogió firmas en los años 90 reclamando el regreso de la Guardia Civil. Se da la casualidad que, en el momento en que menos movilización ciudadana había por el regreso de los agentes a Vilanova, el municipio se encontró con que una reestructuración acometida por la propia Guardia Civil le acabó beneficiando y paliando una demanda histórica. El alcalde de Vilanova considera que la presencia de la Guardia Civil, junto con la decena de agentes de la policía local y las cámaras de vídeo vigilancia “es suficiente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del municipio”.