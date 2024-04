Adrián Baúlde muestra su visión de la mujer trabajadora gallega en “Atlánticas”

A las 19.00 horas se realizará el acto de inauguración de la exposición fotográfica “Atlánticas”, obra del fotoperiodista Adrián Baúlde y que cuenta con el respaldo del Museo do Pobo Galego, Concello de Cambados, diputaciones de Pontevedra y A Coruña, además de Xunta de Galicia.

Se trata de una muestra compuesta por 50 imágenes a diferentes escalas que tienen a la mujer trabajadora como protagonistas. Reconoce su autor que “todo empezó durante la pandemia. Estudiaba un máster de fotografía y publicidad en Madrid y tenía la asignatura de fotoperiodismo y fotografía documental. Por ahí se me ocurrió la idea de presentar algo característico de mi tierra. Cada fin de semana que me venía me entrevistaba con ellas para hacer las fotos”.

Algunas de las imágenes que componen la exposición. / Iñaki Abella

La nómina de mujeres y oficios continúa aumentando. Desde las 25 iniciales pertenecientes a 10 profesiones, todo se ha duplicado y con proyección de crecimiento. Reconoce el cambadés que “quiero que la familia de Atlánticas se siga ampliando”.

A través de la web adrianbaulde.com fueron varias las mujeres que mostraron al fotógrafo su interés en dar a conocer su oficio. “La verdad es que te vas encontrando muchas historias de vida detrás de cada profesión. Ojalá, a través del boca a boca, mucha más gente se pueda poner en contacto conmigo y yo estaría encantado de mostrar la valentía de las mujeres atlánticas”.

La inauguración será a las 19.00 horas en Pazo Torrado. / Iñaki Abella

Desde una mujer que se desempeña como enterradora, a quienes trabajan construyendo hélices de barcos. Incluso la dificultad del relevo generacional en oficios también sale a colación en las imágenes captadas por Adrián Baúlde. Todo ello en una exposición que viene de lucirse en el Museo do Pobo Galego y que hará parada en Cambados hasta el 30 de junio.

Será la segunda vez en la que Baúlde exponga en su localidad natal. La primera vez, recuerda, “fue una exposición al aire libre con un proyecto que se llamaba ‘Mariscadoras’ con mujeres de Cambados que hice como trabajo final de una asignatura”. Ahora, en un espacio tan emblemático como Pazo Torrado, hoy estrenará una muestra que quiere seguir creciendo. “Como cambadés que soy exponer en casa es un gran orgullo”, finalizó.

