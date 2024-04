La convivencia que nunca olvidarán siete niños italianos después de conocer los rincones de Meaño

Un pequeño grupo de escolares italianos, más tres profesoras, participaban esta semana en un intercambio con el CEIP de As Covas. Lo hacían dentro del proyecto Erasmus “Deseños de Espazos Inclusivos na Escola”, al que está adscrito el centro meañés y que aúna a otros de Galicia, Portugal, Italia y Turquía. El objetivo, financiado con fondos de la Unión Europea, responde a la necesidad de diseñar nuevos espacios inclusivos en las diversas comunidades escolares. Y, para ello, lo primero es intercambiar experiencias de varios países, a fin de tomar conciencia de fortalezas y debilidades de los diferentes modelos.

El grupo de italianos que participaba en esta iniciativa respondía a siete niños de 10 y 11 años que cursan 5º de Educación Primaria en los centros escolares del Instituto Comprensivo. Carducci Gramsci en la villa de Baheria, que está enclavada en el norte de la isla de Sicilia y que pertenece a la provincia de Palermo. Los escolares llegaban en un programa de intercambio para pasar una semana con sus compañeros meañeses, cuyas familias les acogieron en sus casas, donde comían y pernoctaban. Mientras, por las mañanas hacían vida cotidiana en las aulas del CEIP de As Covas con sus respectivos compañeros.

Los niños italianos enseguida hicieron amigos en Meaño. | // FDV / Tino HERMIDA

El grupo llegara junto con tres profesoras italianas. En su estancia estuvieron siempre acompañados por profesores de As Covas, y el grupo aprovechó para visitar Santiago de Compostela y el casco histórico de Combarro. Además realizaron una pequeña ruta a pie con sus anfitriones para conocer Meaño, incluso visitando la iglesia o el concello, donde fueron recibidos y obsequiados cada uno por el alcalde Carlos Viéitez con un pin de recuerdo.

Una de las excursiones realizadas por los estudiantes. | // FDV / Tino HERMIDA

En la noche del jueves, aprovecharon el buen tiempo en lo meteorológico para disfrutar familias meañesas y la delegación italiana de una cena al aire libre en el área recreativa de O Barreiro en Xil, y en la que, como no, no faltó ni la empanada gallega ni su guiño a la pizza italiana, maridando ambas gastronomías. Y en la matinal de su último día -que era el viernes-, la delegación italiana realizaba una pequeña visita a las bodegas meañesas Paco&Lola, en aras a acercarles a una de las razo-nes del complemento económico que la viticultora es para cada familia meañesa.

Experiencia a repetir

Paulo Nogueira, director del CEIP de As Covas, reconocía que la delegación italiana se ha ido con la sensación de “un colegio molto bello, nos decían, alabando nuestro entorno rural en un paisaje que tenía montaña y mar, todo a un paso… ‘lo tenéis todo aquí’ nos repetían, cuando allí en Sicilia en verano se ponen a 47 y 48 grados en verano, y se hace muy duro”.

Experiencia enriquecedora

“Les agradó -agregaba- las distribución de espacios pero, sobre todo, el que los escolares estuvieran tan contacto con la naturaleza, y nuestros proyectos buscaran esa vertiente de aprender en el exterior y de nuestro en-torno”. Lo que más ilusionaba a algunos niños italianos, reconocía Paulo Nogueira, “era aprovechar para ver el Atlántico, y mojar los pies en un mar más frío y que nunca habían contemplado”.

“La experiencia de este programa -explica el director de As Covas- está resultando realmente enriquecedora para conocer otros modelos educativos, y así el próximo mes de mayo nos tocará a un grupo de profesores de As Covas visitar Turquía, donde, en base al proyecto, conocemos por dentro un centro de educación especial de atención a alumnado con casos muy severos, y que nos servirá para tomar contacto y conciencia de como se trabaja en ese espacio”.

Dentro de este programa Erasmus, a los alumnos meañeses les corrersondió un colegio portugués.

Un centro que quiere ser conocido en Mallorca, Málaga o Madrid Para el programa Erasmus “Deseños de Espazos Inclusivos na Escola”, se había seleccionado a cua-tro centros gallegos, entre ellos el meañés, colegio este que se está convirtiendo en referente por su modelo, no en vano es uno de los que más alumnos atrae fuera de su área natural, que se corres-ponde con las localidades de Meaño, Simes y Lores. Pero no solo alumnos meañeses, sino que al-gunas familias de otros concellos se avienen a desplazar a diario a sus hijos para escolarizarlos en el CEIP de As Covas. También para esta recta final de curso, está concertada la visita de una delegación docente de colegios de Mallorca, Málaga y Madrid, que eligieron este colegio para conocer su modelo.

