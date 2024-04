La biblioteca de Vilagarcía abandona Rey Daviña después de 35 años: Así comenzó el traslado

La biblioteca municipal de Vilagarcía abandona la Casa da Cultura de Rey Daviña después de 35 años. Su último día de funcionamiento fue el sábado y ayer una empresa contratada por el Concello inició el traslado de los fondos bibliográficos y equipos informáticos a las nuevas dependencias de la calle de Castelao, que abrirán al público el próximo martes 23, coincidiendo con el Día del Libro. La mudanza se prolongará durante toda esta semana, dejando la jornada del lunes para realizar las últimas comprobaciones sobre los distintos servicios que se prestan: préstamo, altas, emisión de carnés, etc.

El traslado lo organiza y dirige el Ayuntamiento, de forma que la empresa de lo único que se encarga es de transportar el material que le ordenan. Lo hace en cajas de plástico negras que pueden apilarse unas sobre otras en la zona de carga de la camioneta, que va descubierta.

Cuentacuentos e ilustraciones para la inauguración el día 23 Para celebrar la apertura de la nueva biblioteca de Vilagarcía, el martes 23 de abril por la tarde la sala infantil albergará un cuentacuentos y un taller de ilustración que están destinados a niños mayores de 5 años, que deberán inscribirse en el correo electrónico biblioteca@vilagarcia.gal, indicando la actividad a la que se desea asistir, nombre y apellidos y fecha de nacimiento del niño. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción y la admisión será confirmada a través de ese mismo email.

Según explican desde Ravella, los trabajos comenzaron ayer a primera hora de la mañana con la retirada y embalaje de los fondos bibliográficos de la vieja biblioteca, que “de forma gradual y a lo largo de esta misma semana se irán trasladando y recolocando en los estantes de las flamantes instalaciones de Castelao”.

La mudanza comenzó ayer por la mañana. / Noé Parga

De forma paralela, personal municipal de los departamentos de Informática y Electricidad desinstalaron los ordenadores de Rey Daviña –tanto los de uso interno como los de acceso público– y los llevaron a la nueva biblioteca, donde volverán a conectarlos. Precisamente la visita del alcalde, Alberto Varela, coincidió con el traslado de estos equipos.

La mudanza requiere delicadeza y minuciosidad para transportar los 55.275 ejemplares que existen en Rey Daviña entre publicaciones impresas, documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos, gráficos y cartográficos. Desde Diéguez S.L. –propiedad de un familiar de la adjudicataria Aldiesa– explican que sus operarios van cargando el material que le indican desde el Concello y lo clasifican para después reorganizarlo en las estanterías del nuevo destino. Cada caja lleva una pegatina con la información.

El alcalde, Alberto Varela, y el concejal Álvaro Carou visitaron ayer la biblioteca en el primer día de traslado. / FDV

Fuentes municipales señalan que “la retirada debe hacerse de forma ordenada y según el plan establecido, al igual que la posterior recolocación por secciones en las nuevas dependencias”. Estos trabajos se llevan a cabo bajo la supervisión del nuevo director de la biblioteca.

Aunque la idea inicial del gobierno local era no dejar de prestar el servicio en ningún momento, finalmente no ha podido ser así y los vilagarcianos no dispondrán de biblioteca durante una semana, que es el tiempo que durará el traslado. Las personas que tienen algún libro en préstamo pueden devolverlo a partir del día 23 sin ningún tipo de sanción.

El vehículo que utiliza la empresa contratada por el Concello para realizar la mudanza, ayer por la plaza de Galicia. / Noé Parga

Los orígenes de la “Rosalía de Castro”, en los bajos de la casa consistorial Desde Ravella recuerdan que la biblioteca municipal “Rosalía de Castro” tiene sus orígenes en los bajos de la casa consistorial. No fue hasta 1989 cuando se hizo efectivo el traslado a la Casa de Cultura de Rey Daviña, ya que se necesitaba más espacio “para poder ofrecer un servicio bibliotecario en condiciones adaptado a las necesidades de la población de Vilagarcía”. Aunque en ese momento el cambio de ubicación significó una importante mejora porque triplicaba la superficie de la sala de Ravella, la demanda de los usuarios y los nuevos hábitos de lectura y estudio, junto con el propio crecimiento del fondo bibliográfico de la biblioteca, “fueron creando nuevas necesidades de servicios que requerían también de mayor superficie”. Así, pasada la primera década del siglo XXI, las dependencias de Rey Daviña comenzaron a quedarse pequeñas, una falta de espacio que se fue agudizando con el paso del tiempo. Dotar a Vilagarcía de una nueva biblioteca “amplia, moderna, accesible y adaptada a las necesidades del siglo XXI, tal y como la ciudadanía llevaba años demandando” fue uno de los principales compromisos de Alberto Varela en su segundo mandato, “un logro que está a punto de materializarse tras años de gestiones y una fuerte inversión”, destacan desde el ejecutivo socialista. Y es que el desembolso supera los 2 millones de euros entre los 450.000 euros de la compra de las instalaciones al Liceo Casino y la obra en sí, que finalmente costó 1.648.266 euros (un 70% financiados a través del programa provincial Reacpon y un 30% con fondos municipales).

