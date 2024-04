La tubería que atraviesa A Lanzada bajo el mar se rompe otra vez

La red general de abastecimiento de agua de la que se nutre el Concello de O Grove sufrió ayer su enésima rotura.

Y de nuevo en la zona más delicada, como es el tramo situado a la altura del límite fronterizo con Sanxenxo y el istmo de A Lanzada, donde la tubería pasa enterrada en el lecho marino.

Esta circunstancia supone un extra de complicación y dificulta enormemente la reparación, ya que solo puede efectuarse aprovechando la bajamar. A lo que se suma lo complejo que resulta para los operarios y la maquinaria trabajar en esa zona intermareal donde lo más fácil es hundirse en el fango.

Un viejo problema

Es un viejo problema que requiere de una igual de vieja y conocida solución en la que todos parecen de acuerdo, como es cambiar esa tubería sacándola del agua y conduciéndola por tierra firme, a lo largo de la carretera que cruza el tómbolo.

El problema radica en que no hay dinero ni entendimiento suficiente para hacer realidad esta mejora, ya que se trata de una tubería dependiente de la Mancomunidade do Salnés y la Xunta no accede a financiarla íntegramente.

Así lo recordaba y criticaba ayer un nuevamente enfadado José Cacabelos Rico, que como alcalde de O Grove vuelve a poner el grito en el cielo ante esta crisis repetida cuyos efectos son mucho más graves, desde luego, si la rotura y consiguiente interrupción del suministro se produce en temporada alta para el turismo.

Mucho dinero

“Ya perdí la cuenta de la cantidad de roturas que hemos sufrido en esa tubería que está siendo reparada por la empresa gestora de la mancomunidad –explicaba–; de nuevo gastando dinero y derrochando una ingente cantidad de un bien tan preciado como el agua”.

Situación que, a juicio del regidor, “demuestra de nuevo que O Grove tiende un problema muy serio y que mientras tanto Augas de Galicia sigue poniendo excusas, ya sea diciendo que esto tiene que ser financiado entre distintas administraciones o que es nuestro Concello el que debe buscar el dinero, a pesar de que la tubería se rompe fuera de nuestro término municipal”.

Dicho lo cual, Cacabelos espeta que “ahora el PP gobierna tanto en la Xunta como en la Diputación y la mancomunidad, por lo que se acabaron la excusas”.

De ahí que, como alcalde, les pida formalmente “que de una vez por todas construyan la nueva tubería, ya que en O Grove no podemos seguir por más tiempo en una situación crítica y tercermundista como esta”.

“No es una competencia municipal; está fuera”

José Cacabelos sabe que el de la tubería de A Lanzada es un problema heredado. Y también que es, quizás, la mayor carencia que amenaza a sus vecinos. Al igual que cree que “no es cierto eso que dice la Xunta de que se trata de una competencia municipal”.

Lo sería “si la tubería estuviera dentro de nuestro territorio, donde estamos obligados a llevar el agua a nuestros vecinos”.

Pero “en este caso se trata de una red de abastecimiento general que nos aporta el agua desde fuera, y para eso tenemos un organismo superior como es la Xunta, que es la que debe invertir como ha hecho en otros lugares e incluso en comunidades de agua privadas, tal y como hizo recientemente desembolsando 800.000 euros para las de A Estrada”.

Sin embargo, “para las de O Grove no hay dinero, y mientras tanto seguimos soportando un problema vital como el que genera esta tubería”.

Sabedor de que “si esto ocurre en julio o agosto tendremos de nuevo un tremendo problema”, el alcalde dice considerar “inconcebible que nadie en el PP de la provincia, la comarca o Galicia tenga la sensibilidad de reconocer que es necesario resolver este problema cuanto antes y tomar cartas en el asunto”.

