Somos Ribadumia insta al Concello a demostrar que el desfile de Carnaval se hizo con la aprobación de Tráfico

Somos Ribadumia pone en duda que el pasado desfile de Carnaval haya contado con los pertinentes seguros y autorizaciones de tráfico para ser celebrado. La sospecha de la formación ribadumiense se sustenta en que siguen sin recibir por parte del Concello la copia solicitada del plan de seguridad, permisos de tráfico y de los seguros pertinentes.

Entienden desde SR que en el evento del pasado 12 de febrero, iniciativa que calificaron de positiva, el desfile ocupaba un carril de la carretera EP-9305 a lo largo de los dos kilómetros que separan la Casa de Cultura de Ribadumia con el centro de Barrantes.

Un momento del desfile con los coches circulando por el carril contrario. / FDV

Reconoce la fuerza representada por Sergio Soutelo que “no llamó la atención la escasez de medidas de seguridad. Los coches pasaban por el otro carril muy cerca de los participantes. Protección Civil acudió, pero la Guardia Civil no estuvo presente”.

Somos Ribadumia destaca que el concejal Sergio Soutelo, tras preguntar por estas cuestiones en el último pleno, la respuesta fue que “el evento contó con todos los permisos, seguros y plan de seguridad”. Después de ese pleno, SR solicitó las copias de los permisos “documentos que no aparecen”. El pasado lunes el propio Soutelo reclamó personalmente la documentación y “al no ser entregada, solicitó a la secretaria municipal un documento de su reclamación. La secretaria deja constancia de que no la puede entregar porque no le consta tenerlas disponibles. Algo que pone muy en duda la existencia de esos documentos”.

El grupo de la oposición pide una aclaración inmediata de los hechos a David Castro.

