La reducción de la ratio a 20 niños por aula obliga al colegio Filipense a baremar

En el casco urbano la situación es muy dispar. Mientras que los colegios concertados son los más demandados por las familias, otros del centro no corren la misma suerte, como es el caso del CEIP A Escardia. En este sentido cabe recordar que este centro educativo es el único de Vilagarcía que el próximo curso no tendrá comedor. “Tenemos 12 solicitudes en 3 años, más o menos como el año pasado”, comenta su directora. Teniendo en cuenta que hay otros centros educativos con este servicio que han registrado un descenso de matrícula, “nosotros no estamos tan mal”, valora. La posibilidad de abrir un comedor se abordó en varias ocasiones, pero el problema es que no hay espacio para ello.