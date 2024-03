El pleno comarcal se celebrará este mes con el punto polémico de la vicepresidencia

Tras el convulso inicio de ejercicio, con la moción de censura encabezada por el popular David Castro contra la socialista Marta Giráldez, la Mancomujnidade va a celebrar este mes un pleno que resultará polémico por dos cuestiones que se van a poner encima de la mesa por parte de la presidencia. Estas son la creación de una vicepresidencia para la conservadora cambadesa Sabela Fole y la asignación de una liberación para el independiente de Meaño José Aspérez, que apoyó la moción de censura. Ambas cuestiones estarán en la orden del día que se acabará de redactar esta semana y que, muy probablemente, llevará a la celebración de la sesión la próxima semana.

Las dos propuestas van a resultar polémicas, ya que el resto de grupos que conforman el plenario de la Mancomunidade de O Salnés no están dispuestos a aceptarlas. Aunque el PP considera que el nombramiento de Fole es perfectamente asumible dentro de las normas de la Mancomunidade, tanto PSOE como BNG y EU de O Grove consideran que esa figura solo puede nombrarse durante la celebración del pleno de constitución del ente, algo que no ocurrió, por lo que ahora no tendría cabida. El nombramiento de Fole como vicepresidenta igualaría la composición de la junta de alcaldes donde, en estos momentos, el PSOE tiene mayoría al contar con cinco regidores en la comarca.

En lo que respecta a la liberación, los alcaldes socialistas ya han anunciado que no están dispuestos a que sus vecinos abonen la parte proporcional del “pago por haber apoyado la moción de censura, rompiendo la dinámica de acuerdos que existía en la Mancomunidade”.