El cura "influencer" de O Grove es el encargado de dirigir la Pastoral de Turismo en Galicia

La sede del Arzobispado de Santiago de Compostela acogió en la mañana de ayer la ceremonia en la que tomó posesión como delegado de la Pastoral del Turismo, en presencia del arzobispo Francisco Prieto Fernández y del vicario general José Antrés Fernández Farto, el sacerdote arousano Juan Ventura Martínez Reboeiras, a la sazón párroco en O Grove y Meaño, respectivamente.

Explican en la diócesis compostelana que el mundo del turismo “constituye una realidad extensa y multiforme que exige una atención pastoral específica”.

Y por ello, agregan, “el objetivo principal de esta Pastoral es el de suscitar aquellas condiciones óptimas que ayuden al cristiano a vivir la realidad del turismo como la oportunidad para admirar la creación, compartir momentos con los demás y acercarnos a Dios”.

La elección de Juan Ventura Martínez como delegado de Turismo se produjo hace algo más de un mes, junto con otros cargos del Arzobispado compostelano.

El carisma de Juan Ventura Martínez es quizás la principal cualidad que el Arzobispado vio al elegirle para esta responsabilidad, sin olvidar que está al frente de parroquias eminentemente turísticas en las Rías Baixas, que durante el verano quintuplican la población.

Hincha del Celta

Desde que se incorporó a las parroquias de San Vicente (O Grove) y Simes (Meaño) se convirtió en un sacerdote cercano para sus feligreses, pero sobre todo ha querido conquistar a la juvenud con virtudes como la de convertirse en un verdadero influencer de las redes sociales o como hincha del Celta de Vigo, una de sus pasiones humanas.

En una entrevista concedida a FARO en septiembre pasado ya explicaba que llevaba quince años que predica a través de Facebook y otras plataformas sociales como Youtube donde cuenta con un canal propio para transmitir las misas y otro tipo de actos y celebraciones religiosas, con un éxito nada desdeñable.

Cantante de orquesta

En cuanto a su actividad pastoral, ha dado también “gracias a Dios y a este pueblo de O Grove, tierra linda como hay pocas, que me ha acogido con tanto cariño desde el primer día”. Y no es de extrañar pues su actividad es tan amplia que no solo participó en corales, como la de Vilanova donde empezó su sacerdocio, sino que también ha sido parte de una orquesta, la “Década 21”, sale de compras en bicicleta, se deja ver en la hora del vermú y anima a los jóvenes a participar en actos religicosos.

Juan Ventura Martínez, de 40 años, es natural de Vilanova de Arousa y estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero también aboga por la recuperación de tradiciones o colabora intensamente en actos solidarios.