El Momo desafía la meteorología y saldrá a la calle mañana

Las predicciones meteorológicas que se realizan para mañana no son precisamente halagüeñas, pero en Vilanova han decidido no retrasar una semana mas la Festa do Momo y salir a la calle mañana. Lo explicaba ayer el regidor vilanovés, Goznal oDurán, asegurando que, tras contactar con Meteogalicia, todo apunta a que las condiciones van a ser más benignas mañana que el día 10 de marzo, “por lo que hemos decidido que se sale y esperemos que la lluvia nos respete, al menos, mientras celebramos el desfile”.

El evento se mantendrá como se anunció en las últimas semanas. Arrancará a las 17.00 horas frente al consistorio de Vilanova, momento en el que se conocerá la identidad que se le atribuye al Momo este año. En la carroza en la que viajará la imagen también estarán los artistas David Amor e Isi, mientras Xacobe Pérez ejercerá de narrador de todo el desfile vestido de obispo y desde el balcón del ayuntamiento.

Toda la caravana recorrerá el Momódromo, antes de trasladar a la figura central de este evento a la zona del paseo marítimo, donde se procederá a aplicarle un fuego purificador, todo ante la atenta mirada de miles de personas que eligen Vilanova para acabar con las fiestas del Carnaval.

Solo la comitiva del Momo estará integrada por más de 2.000 personas, ya que incluirá seis grupos-carrozas grandes que llegarán desde el municipio de Tomiño, a los que se sumarán Os Remolóns de Vilagarcía. Tras estos grupos que llevarán coreografías espectaculares, desfilarán los elaborados por la guardería municipal, la ANPA de Sestelo de Baión y una veintena de carrozas elaboradas por vecinos del municipio. No se descarta que esa cifra se incremente, ya que la participación es abierta hasta el inicio del desfile. No faltará tampoco la música, que la pondrán dos charangas y una disco móvil.

El desfile del Momo ya se ha suspendido en dos ocasiones este año. La primera fue el 18 de febrero a causa de la celebración de las elecciones, mientras que la segunda fue el pasado domingo debido al temporal que azotó la comarca de O Salnés.