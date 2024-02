Los ocupantes de un coche huyen tras sufrir un accidente en la vía rápida de Vilagarcía

En torno a las 10.30 horas de la mañana de ayer, los conductores que circulaban por la vía rápida de Cambados a Vilagarcía se encontraron con un coche parado en la calzada, invadiendo prácticamente la totalidad de uno de los dos carriles. Los primeros en llegar se detuvieron, para auxiliar a las personas que pudiese haber dentro del turismo, pero de repente estos salieron huyendo a la carrera. Según testigos presenciales, saltaron el quitamiedos y descendieron a pie hasta una pista secundaria que pasa cerca de la vía rápida. No tardaron en perderlos de vista.

Cuando Protección Civil de Cambados recibió la alerta del accidente, les indicaron que era en su término municipal, pero no tardarían en llamar a sus compañeros de Vilanova al ver que el accidente se había producido a unos pocos centenares de metros de distancia de la salida hacia esta localidad.

El coche accidentado circulaba en sentido a Cambados, y por razones que no han trascendido se salió de la vía e impactó contra el guardarraíl. Después dio un bandazo y entró de nuevo en la calzada, llegando a invadir el carril contrario. Por fortuna, en ese momento exacto no circulaba nadie en dirección a Vilagarcía.

El coche quedó en medio de la calzada, obstaculizando la circulación, con importantes daños materiales tanto en la parte frontal como en la trasera. Los airbags habían saltado a consecuencia del impacto, lo que habría evitado que los ocupantes del turismo sufriesen heridas de consideración.

Horas después del siniestro aún no estaba claro cuántas personas viajaban en el turismo, ya que los relatos de los testigos (que se encargaron también de regular el tráfico mientras no llegaban los equipos de emergencias) no eran coincidentes. Así, algunas personas vieron escapar a tres individuos, mientras que otras afirmaron ver a cinco, o incluso más.

La circulación se restableció pasado el mediodía, una vez el equipo de mantenimiento de carreteras de la Xunta de Galicia limpió los restos del accidente y el equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico tomó las pruebas.