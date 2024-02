Conciertos de fin de semana en Meaño para mostrar lo aprendido

Febrero es la antesala del “Mes da Música” con que Meaño viste luego abril. Un mes acoge cada curso las audiciones musicales de la EMMM, ciclo que congrega sobre el escenario a un centenar de jóvenes instrumentistas que cursan estudios en la Escola de Música Municipal, centro que se consolida como referente en la comarca arousana. Ayer sábado primera jornada del ciclo de este fin de semana. Se iniciaba a las 17.00 horas en la Casa de Cultura con los instrumentistas de flauta, arrancando con “El vuelo de moscardón” de Rimsky Korsakov, interpretado a dúo por Cristina Freire y Theodora Carmen.

Una audición de flauta que se concebía temática, al maridar la música con la pintura, ligando cada presentación ayer a un cuadro de artistas Turner, Monet o Van Gogh, entre otros. La flauta que hizo pasar sobre la tablas ayer a una docena de músicos, interpretando piezas como el “Vals de la Flores”, “Claro de Luna” o el “To wild rose” de Jame Curno, entre otros.

El xilófono, uno de los instrumentos que siguen llamando la atención. / T.H,

Le seguían violonchelistas y una decena de trombonistas, que actuaban de manera individual, interpretando solos o acompañados con la profesora Marina Penas al piano, temas como el “I Jus Can’t Wait to Be King” de Elton John, “Lady Madona” de The Beatles o el Song for Japan” de Steven Verhelst.

Luego a las 18.00 horas, el turno de audiciones se trasladada a la sala Strauss de la EMMM, bajo el palco de la praza do Concello, donde tenía lugar el concierto de los alumnos de percusión, a fin de evitar traslados del instrumental pesado de esta sección. Desde baterías a xilófonos o marimbas, la percusión, siempre impactante, se adueñó por un momento de la sala con sus melodías y ritmos que cautivaron a los presentes.

Joven saxofonista meañés durante su intervención. / T.H.

A las 19,00 horas, de nuevo turno en la Casa da Cultura, con alumnos de clarinete y trompeta, con 17 y 16 instrumentistas respectivamente. Y ya entrada la noche, y para finalizar la jornada, eran 13 pianistas los que se sucedían sobre el escenario con piezas de John Legend, Schubert, Clementi o el “Balada para Adelina” de Richard Clayderman, entre otros. En total ayer, cuatro horas de música.

Hoy, última actuación

Y hoy domingo, segunda y última jornada, con actuación a las 12 del mediodía - también en la Casa de Cultura-, de los alumnos de oboe, trompa y guitarra. De esta forma se completa el elenco de audiciones, que ya los alumnos de oboe, trompa, guitarra, fagote y saxofón iniciaron el 3 de febrero.

Juan Portela, director de la EMMM explicaba que “el objetivo de estas audiciones es poder demostrar ante la gente, y en especial a su familia, que es fiel para arropar a sus hijos, cómo han progresado con el instrumento desde el inicio de curso”. “Para ello -agrega- se conciben esta primera audición individual, en la que cada niño está solo ante el público, y eso siempre supone un momento de nervios, al que debe empezar a acostumbrarse el instrumentista”. “Luego, al final de curso ofrecemos audiciones ya grupales, que suponen coordinación”.