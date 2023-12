Los precios salvan la Navidad en el marisqueo antes de un 2024 cargado de incertidumbres

La campaña de Navidad es la más importante del año para el marisqueo, sobre todo, por los precios a los que se cotizan los diferentes recursos. Este año ha sido de los mejores en ese aspecto, con la almeja babosa rondando constantemente los 50 euros en sus cotizaciones en lonja, un a cantidad que muy pocas veces se había visto en las lonjas y que ha permitido a los mariscadores salvar la Navidad antes de la llegada de un 2024 que apunta a nefasto para el sector.

El precio es cierto que ha sido de lo más destacado pero también han influido una serie de factores a tener en cuenta. Cofradías como la de A Illa y Vilanova han optado por abrir sus concesiones, donde se encuentra el mejor marisco, limitando a pequeñas cantidades las capturas, lo que ha ayudado a disparar el precio del marisco en unas fechas tan señaladas. Un ejemplo de este hecho es la almeja babosa que ayer se comercializó en A Illa, entre 50,55 y 46,25 euros, pero fueron tan solo 376 kilos, una cifra bastante irrisoria si se compara con otros años.

Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa de Arousa, reconoce que “los precios son los que nos están dando un balón de oxígeno en esta campaña pero los topes de capturas han sido muy pequeños porque el descenso en la salinidad nos ha provocado una importante mortandad en el recurso”. A ello se suma que se están encontrando con que gran parte del marisco que hay en los bancos “no alcanza la talla comercial, un problema del que desconocemos el origen”. Los propios marineros decidieron mantener el trabajo durante la campaña de Navidad, un a campaña que se finalizará el próximo viernes y que será el preludio del paro biológico que se va a extender durante los próximos tres meses.

Millán es contundente a la hora de mirar hacia el futuro del sector: “el 2024 se presenta muy negro, porque vamos a pagar un precio muy alto por la bajada de salinidad que se experimentó en la ría de Arousa durante los meses de octubre y noviembre”. Esa circunstancia ya ha comenzado a notarse, asegura Millán, al señalar que “especies como la fina han desaparecido prácticamente, mientras que la babosa ha experimentado una caída en su producción muy alta, tan solo la japónica ha podido aguantar relativamente esta circunstancia, por lo que para el próximo año vemos muy complicado que la ría pueda recuperarse y permitir que los mariscadores podamos trabajar”.

La visión de Rial es compartida por su homólogo de Vilanova, Rosalino Díaz. El patrón mayor de Vilanova señala que los precios “nos han garantizado la Navidad, pero la caída en la producción es preocupante”. No en vano, la lonja de Vilanova comercializó dos toneladas menos de bivalvos con respecto al pasado año. Al igual que A Illa, las embarcaciones de marisqueo a flote están trabajando en el interior de las concesiones “pero apenas tenemos capturas, nos centramos en la extracción de japónica porque babosa casi no hay y muchos ya han comenzado a parar antes de que lo hagamos el próximo viernes”. En el caso de Vilanova, las mariscadoras a pie también han solicitado el cese de actividad ya que su situación no es mucho mejor que la del marisqueo a flote. “Han sido un cúmulo de desgracias, desde la bajada de la salinidad a los vertidos, pasando por el efecto de las corrientes, etc”, explica Díaz.

El vilanovés también apunta que el paro que va a registrarse puede ser un duro golpe para las cofradías, que “tenemos trabajadores que dependen de nosotros; sin ingresos, la situación se puede volver insostenible”. Es por ello que el pósito vilanovés está estudiando la posibilidad de realizar un ERE porque “sin ingresos, no hay dinero para mantener a los trabajadores”.

Maquinaria para restauración de ecosistemas marinos

A través de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) las cofradías de A Illa y Vilanova se han beneficiado para poder adquirir maquinaria para la restauración de ecosistemas marinos y mejora de las condiciones de trabajo de las mariscadoras. Los dos pósitos se han beneficiado de una ayuda que han recibido a través del FEMPA, fondos de la Unión Europea destinados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. En el caso de A Illa, la financiación de toda la maquinaria que se ha adquirido, entre la que se encuentra un tractor para limpiar las playas, asciende a 60.894 euros durante la anualidad actual y 15.125 en la de 2024. Rial Millán reconoce que esta maquinaria era muy necesaria para el pósito de A Illa ya que el tractor que poseía la Cofradía se encontraba ya muy deteriorado debido a la salitre y a su intenso uso. “El tractor y toda la maquinaria, que incluye una pequeña grúa para levantar capachos llenos de algas, era algo muy necesario para limpiar las playas, especialmente de algas, uno de los grandes problemas que sufren las mariscadoras de forma periódica”, explica. Insiste Rial Millán en que “la limpieza de playas es una auténtica locura para las mujeres, por eso queremos facilitar, en la medida de lo posible, ese trabajo y hemos adquirido la maquinaria”. En Vilanova también se han adquirido varias máquinas a través de los fondos FEMPA, maquinaria que se va a presentar el próximo viernes y que será utilizada para el cuidado de los bancos marisqueros que gestiona el pósito y para apoyar a las mariscadoras en sus trabajos de limpieza.