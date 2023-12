Mar de Santiago, la opción para recuperar el manantial de As Lombas o la nave de Cerámica Celta

Con Catoira y Pontecesures despejando las dudas que tenían sobre el proyecto, Mar de Santiago mantuvo esta semana un encuentro de trabajo para perfilar cuales van a ser los principales objetivos que se fijarán la asociación de los cuatro municipios y el geodestino con la firma del convenio con la Xunta a partir del próximo año, un convenio que va a poder poner en marcha una serie de iniciativas que pueden ampliar el atractivo turístico de los cuatro municipios que lo componen. De hecho, ya se han aprobado varias partidas de fondos europeos para sacar adelante proyectos como el de Porto Piñeiro en Valga.

Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures, señalaba ayer que “desde que tuvimos la primera reunión, dejamos claro que seguiríamos en Mar de Santiago siempre que los proyectos de este municipio pudiesen salir adelante y tener un retorno beneficioso para nuestros vecinos”. Es cierto que, cuando fue esa primera reunión ya estaba el programa establecido, un programa que no les convencía, motivo por el cual “hemos presentado una propuesta más adecuada, cuyo centro pasa por la recuperación de la nave de Cerámica Celta y todo su entorno”. Esta empresa posee un valor inmaterial para el municipio. Fundada por Ramón Diéguez en los años 20 del pasado siglo, toda la zona posee un valor histórico y patrimonial muy importante, conservándose todavía el horno y parte de la maquinaria. Además, se encuentra muy próxima al río Ulla, lo que le aporta un importante valor natural. “Aunque tenemos que perfilar el proyecto, la idea es trasladar a la gente la importancia que tuvo esta fábrica, que llegó a ser una de las cerámicas más importantes de Europa”, explica Tocino, antes de asegurar que “entregamos una memoria técnica que está siendo estudiada en Mar de Santiago para ver como se puede encajar en el reparto de los fondos”.

Por su parte, Raúl Gómez, edil de Cultura de Catoira, apuntaba ayer sobre la continuidad en Mar de Santiago que “todo lo que sea atraer turismo sostenible a nuestro Concello es algo positivo, por eso queremos continuar en esta iniciativa”.

Uno de los proyectos que tratará de sacarse adelante a través de Mar de Santiago es la recuperación del manantial de agua minero-medicinal de As Lombas, una apuesta que no solo tiene fines turísticos, sino que también tiene como objetivo a la población local. “Nosotros no somos de proyectos megalómanos que puedan implicar desajustes en las cuentas municipales, nosotros lo que queremos es actuar en iniciativas muy concretas”, explica Gómez.

Catoira va a acoger en el mes de abril el encuentro anual del colectivo “Follow de Vikings”, que reúne a representantes de más de 40 países relacionados con la cultura Atlántica y “donde daremos a conocer a los cuatro municipios que forman Mar de Santiago, lo que puede dar un impulso turístico muy importante al geodestino”.

Por su parte, Vilanova mantiene su intención de gestionar, a través de la agrupación Mar de Santiago, la construcción del centro de talasoterapia de O Terrón. Proyecto antiguo y ambicioso, este centro de talasoterapia contaría con varias piscinas de agua de mar, tal y como se señala en el proyecto, que lleva redactado desde hace años a la espera de encontrar la financiación necesaria.

En el caso de Valga, el proyecto que se maneja es el de la regeneración y puesta en valor de la mina de Porto Piñeiro, para la que ya existe una partida de fondos europeos , de 600.000 euros, que van a permitir dar continuidad a las obras de recuperación de todo el entorno. Porto Piñeiro es una explotación minera que, actualmente, se ha convertido en una laguna de 5,32 hectáreas que se quiere convertir en un gran parque público.