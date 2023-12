El comercio de Vilagarcía se reinventa: en 2024 adelantará a noviembre la campaña navideña

El pequeño comercio de Vilagarcía se reinventa para adaptarse a las nuevas formas de comprar de los consumidores. Inmersa en la que debería ser la campaña más potente del año, la navideña, Zona Aberta ya piensa en “darle una vuelta” a la del próximo año. “Tenemos que hacer un cambio, probablemente adelantando la campaña”, avanza la presidenta de la asociación, Rocío Louzán. Así, en lugar de diciembre, se pondría en marcha en noviembre, coincidiendo con el cada vez más duradero Black Friday, una época de descuentos importada de Estados Unidos que gana más y más adeptos, especialmente para hacerse con los regalos de Navidad a precios rebajados.

No obstante la asociación de comerciantes de Vilagarcía no contempla rebajas para competir con el Viernes Negro, sino más bien otro tipo de iniciativas de fidelización, “que son las que mejor nos funcionan”, apostilla Louzán. Aunque todavía queda un año y por tanto todavía no está definida, una fórmula sería sortear entre los clientes vales compra para canjear en los establecimientos asociados (actualmente 128).

“Tenemos que hacer una campaña más fuerte antes de Navidad, ya en noviembre. El Black Friday empezó con un día de ofertas pero ahora en algunos sitios dura quince y con descuentos todo el año no se puede sobrevivir”, opina la representante de Zona Aberta.

Retrasar las rebajas

Además del Viernes Negro, considera que la Ley de Comercio “a lo mejor se está quedando obsoleta con el tipo de mercado actual”. “Las épocas de rebajas están mal planteada y habría que hacerlas más tarde. Hacemos los descuentos después de Reyes pero el cambio climático nos está afectando mucho. Por ejemplo septiembre y octubre están siendo meses de calor y no se vende lo de invierno, pero lo de verano lleva desde julio con descuentos”, expone Rocío Louzán.

El tirón del alumbrado navideño

Pero no todos son inconvenientes, puesto que la cara de la moneda está en la decoración navideña. “Tanto la ornamentación en las calles como el alumbrado nos ayudan a vender muchísimo, tanto a nosotros como a la hostelería. Mucha gente baja con los niños a ver las luces y se toma algo o hace alguna compra”, comenta la portavoz del colectivo, quien hace un llamamiento a la población para que respete el mobiliario urbano: “Todos los años pasa algo, o roban árboles o rompen los osos...”.

También los bonos de la Xunta y del Ayuntamiento de Vilagarcía contribuyen a paliar una campaña navideña que está siendo algo floja, sobre todo los tiques impulsados por el gobierno de Alberto Varela, que ya van por su quinta edición revalidando éxito tras éxito. “El funcionamiento de “Son da Casa!” es mejor porque pagas antes, por lo que vas a utilizar el bono sí o sí. Además es el mismo descuento compres lo que compres. En el caso de los bonos de la Xunta, se establece una rebaja de 15 euros para compras superiores a 50 euros, ya sea un jersey de 55 o una lavadora de 300 y no es demasiado justo para los productos más caros; además duraron una semana”, apunta Louzán.

La integración de los hosteleros en Zona Aberta se hace efectiva el 1 de enero Zona Aberta es la única asociación de la comarca de O Salnés que solamente aglutina al sector del comercio. No obstante quedan pocos días para que esto cambie y los hosteleros de la ciudad (anteriormente bajo las siglas de Ahituvi, agrupación ya desaparecida) se integren en el colectivo. Si bien esta unión se anunció hace más de un año, los trámites burocráticos han retrasado que se haga efectiva en los papeles. Será el próximo 1 de enero de 2024 cuando se oficialice la anexión de ambos sectores en Zona Aberta. Rocío Louzán continuará ejerciendo como presidenta, al igual que los otros seis miembros de la junta directiva. Se incorporarán dos representantes de la hostelería como vocales, uno de ellos del ocio nocturno y otro del diurno. Por tanto el equipo quedará conformado por nueve personas que velarán por los intereses de comerciantes y hosteleros, sectores clave en la economía local de Vilagarcía. Fue necesario modificar los estatutos de Zona Aberta y variar ligeramente la nomenclatura de la asociación, que será de comerciantes y a partir de enero también “de iniciativas turísticas”. En cuanto a la captación de socios, “es más fácil hacerlo desde Zona Aberta” , pues cuenta con una persona contratada para realizar las pertinentes. Sin embargo en Ahituvi todos los directivos eran hosteleros que trabajaban en sus respectivos locales.