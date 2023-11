La demora asistencial para una primera cita en el Hospital de O Salnés es de 50,7 días

Esos datos apuntan a que el período medio de demora para una primera consulta de especialidad en el centro comarcal de Vilagarcía es de 50,7 días, una cifra que sitúa al área sanitaria con la mejor demora media, unos 13 días por debajo de la media del Sergas en sus hospitales, situada en 63 días. En el primer semestre de 2023, en el distrito sanitario de O Salnés, los servicios con menor tiempo de demora para una primera consulta de enfermedad en el Hospital eran Hematología, Oncología, Medicina interna y Ginecología, todos ellos con un plazo inferior a 25 días, mientras que los servicios con mayor demora son Traumatología, Rehabilitación, Urología y Cardiología, superando los 60 días de espera media.

En lo referente a las primeras pruebas diagnósticas de Radiodiagnóstico, en el primer semestre del año se registraron demoras medias más bajas que las de Galicia, ya que se situaron en 74,1 días, frente a los 77 de la red de hospitales del Sergas. La espera para un TAC en el Hospital de O Salnés es de 32,8 días, mientras que para una resonancia magnética la demora es de 36,8. En lo tocante a las endoscopias, la demora es de 30,2 días en O Salnés, mientras la media del Sergas está situada en los 106.

Una de las cuestiones que más preocupa a los usuarios es el tiempo de espera para una intervención quirúrgica. Así, el tiempo medio de espera para una operación en el área sanitaria es 16,6 días inferior a la media de todos los hospitales del Sergas. En concreto, en el Hospital de O Salnés, la demora es de 36,9 días. En el conjunto del área sanitaria, los servicios quirúrgicos alcanzan mejores datos que en el cierre de 2022 con Dermatología (21,8 días) y Traumatología (29,5) las especialidades con menor lista de espera. En el lado contrario están Oftalmología (41,9 días) y Ginecología (39,2).

Dos semanas para una consulta en A Illa





En el lado contrario a los datos del Hospital de O Salnés se encuentran los centros de salud, donde las citas se dan más allá de lo razonable. Así lo entiende el BNG de A Illa de Arousa, que denuncia que nada ha cambiado en el centro de salud, donde “una cita para atención primaria o pediatría tiene una demora de entre diez y quince días, algo que no tiene ningún sentido, ya que si tienes una afección leve, no puedes estar esperando todos esos días”. Es por ello que “lo único que están consiguiendo es colapsar las urgencias, creas un stress innecesario al personal del centro de salud y no se realiza medicina preventiva que es el principal objetivo de los centros de salud”, explican desde el BNG de A Illa que reclaman una urgente solución para esta situación.