El alcalde de Catoira Xoán Castaño reclama al portavoz popular Iván Caamaño que se exprese “con rigor” respecto de las subvenciones en riesgo para acondicionar el entorno de la Torres do Oeste.

El nacionalista recuerda que, así como “es una realidad que fue el gobierno del PSOE-PP el que realizó la petición de las ayudas, también es cierto que deben asumir que todos los errores y graves deficiencias existentes en la tramitación son responsabilidad suya”.

“Lo que estamos intentando corregir en este mandato son los fallos para que Catoira no pierda la inversión”, afirma Castaño que considera que el PP “debería como mínimo ruborizarse o quedar callado, porque sus críticas dejan aún más en evidencia su mala gestión”.

En este sentido, para demostrar todas las trabas que puso la administración, el alcalde ha hecho público un documento que acaba de llegar al Ayuntamiento en el que la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria “requiere la subsanación de defectos de la solicitud de subvención por 1,1 millón de euros correspondiente al ejercicio de 2022”.

En dicho documento, entre otras muchas deficiencias señaladas, agrega el regidor vikingo, “la más grave y que más difícilmente puede ser subsanable es la relativa a la necesidad de acreditar la titularidad del BIC de las Torres, que debe confirmarse mediante certificación del Registro o la cesión de uso”. Sin embargo, añade el alcalde, “el Ayuntamiento no dispone de ningún documento puesto que no es el propietario, ya que los terrenos son de dominio público marítimo-terrestre”.Asegura que tampoco se solicitó la concesión necesaria a Costas y que el procedimiento para conseguir la concesión se inició esta misma semana.

Para Castaño, ante estas evidencias, “las acusaciones del PP al nuevo Gobierno por no saber defender las subvenciones conseguidas están fuera de lugar”. Explica que, en primer lugar, “porque las subvenciones no fueron concedidas aún como pretende vender el grupo municipal popular; y también porque “los responsables de los problemas que muy probablemente darán lugar a la pérdida, son del PSOE y el PP, que no presentaron correctamente la solicitud”.

Por ello, entiende que Iván Caamaño solo pretende “montar una pataleta de niño pequeño como cortina de humo, a saienda de que los causantes de los problemas fueron ellos”, indica.

El alcalde nacionalista sostiene que al nuevo Gobierno “solo le interesa el bien de Catoira” y destaca que “peleará todas las subvenciones, ayudas y mejoras”.

A la vez indica que la situación económica de las arcas municipales “no está para dejar pasar inyecciones de fondos externos, por lo que destacó que “a pesar del ruido que quieren montar desde la oposición para esconder su mala gestión, desde el BNG seguiremos trabajando por el bien de los vecinos”.

Insistió en que están manteniendo contactos con Costas para agilizar la autorización de la concesión de uso de los terrenos del BIC.