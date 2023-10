Somos alerta de que los niños nacidos en el segundo semestre se “quedan sin guardería”

La formación Somos Ribadumia, dirigida por Sergio Soutelo, alerta de la “degradación de los servicios de conciliación familiar dependientes del Concello”, como es el caso de la guardería municipal que “se ha visto sometida a una reducción de horarios acometida en verano para ahorrar en contratación de personal o a los errores administrativos, se le suma ahora el problema con el sistema de reserva de matrícula”.

Desde la formación se señala que, en las últimas semanas “estamos recibiendo quejas de varias familias que se acercaron a la guardería a solicitar plaza y se encontraron con que no hay”. La mayor parte de ellos son padres que intentaron entrar en el proceso de reserva de matrícula cuando se abrió el plazo, momento en el que se le comunicó que “solo podrían solicitar plaza si los pequeños tenían fecha de nacimiento previsto antes del mes de junio, de no ser así, deberían regresar cuando el niño naciese”. Eso hicieron, encontrándose con que “no hay plazas disponibles, ni posibilidad de acceder a una hasta que vuelva a abrirse el proceso de reserva en marzo de 2024 para contar con un a plaza en el mes de septiembre de ese año”.

La formación señala directamente al grupo de gobierno por esta situación, asegurando que el alcalde, David Castro, “no es ajeno ni desconocedor de la misma ya que existe constancia de quejas realizadas tanto en la guardería como en el Concello, tanto verbales como por escrito”. La respuesta de David Castro “es la de siempre, el silencio ya que las madres no logran hablar con la Alcaldía para exponerle el problema y las que presentan una queja por escrito no reciben ningún tipo de respuesta”. De todas formas, para Somos lo más grave es la “incapacidad de resolver un problema con una solución sencilla ya que los padres que se han puesto en contacto con nosotros tan solo piden poder concurrir en igualdad de condiciones ala plaza, pero hace falta voluntad”. Insisten desde Somos en que “resulta inaceptable que el gobierno local no actúe y que haya familias sin poder acceder a una guardería”.