“Es un privilegio dedicarse a la creación artística en este país”

Hoy da comienzo la primera jornada completa del Atlantic Fest, que vuelve a la playa de A Concha para deleite de melómanos de todos los rincones de Galicia. En este primer día habrá 8 actuaciones desde las 19.30 horas hasta pasadas las dos de la madrugada, con grupos como The Guapos (Escenario Galicia, 21.40 horas), Viva Suecia (Escenario Galicia, 23.20) o León Benavente (Escenario Vibra Mahou, 00.55 horas). Estos últimos están comandados por Abraham Boba, que ya actuó en solitario ayer con un espectáculo de poesía performativa basada en su libro “Esto no es una canción”, en el que, como en sus letras, deja entrever lo más profundo de su ser.

–Tiene el privilegio de actuar por partida doble en el Atlantic Fest este año, en solitario y con su grupo, León Benavente. ¿Hay presión extra en esta doble tarea?

–No, no es presión extra, es más ilusión, creo yo. Quizá más por la última representación del espectáculo que estoy haciendo con mi libro “Esto no es una canción”, porque hace dos veranos estaba en este mismo auditorio ensayándolo y después de tanto tiempo de gira ahora la termino aquí. Pienso que es una buena manera de cerrar el círculo. Con León Benavente ya llevamos todo el verano de gira por distintos festivales, y ya tenemos ganas de hacer un concierto.

–¿Siempre concibió el libro junto al espectáculo, o vino después?

–Vino después. Me centré en el texto porque tenía que funcionar de forma independiente, pero también es verdad que ya llevaba un tiempo trabajando en la poesía performativa. Siempre me ha gustado mucho y pensé que era un material lo suficientemente inspirador como para hacer un espectáculo que no fuese ni un concierto ni un recital de poesía, sino un poco mezcla de todo, más quizá de artes escénicas.

–¿Fue tan liberador escribir su poemario como escribir canciones, o los sentimientos son distintos?

–En el fondo es acercarse a la palabra, pero en contextos diferentes. Para mí son cosas distintas, aunque tengan muchos puntos de unión. La forma del proceso creativo cambia, porque al escribir un libro como ya no tienes una estructura de una canción, que muchas veces acaba limitando la narrativa que quieres desarrollar.

–Lleva desde el 2014 sin sacar un álbum en solitario. ¿Piensa en hacer otro?

–Pues no lo sé, es algo que está ahí y como solo depende de mi supongo que mientras yo siga con vida en este planeta habrá posibilidad de retomar mi carrera en solitario. Nunca he visto la necesidad de sacar un disco en solitario tras haber formado el grupo. Quizás dentro de unos años cambie, como digo siempre estará unido a mí.

–¿En qué se diferencia la banda de ahora de aquella que formaron en 2013 en algún punto entre León y Benavente?

–En 2013 ya llevábamos unos cuantos años en la música con nuestros proyectos, pero es cierto que cuando formamos la banda no había un contexto, quiero decir, nosotros hicimos canciones, pero el nombre y el concepto del grupo había que llenarlo, y ahora 10 años después con cuatro discos ya hay una personalidad y hay un camino.

–¿Las relaciones entre los miembros del grupo han cambiado?

–Si, hemos pasado mucho tiempo juntos. Nosotros montamos este grupo ya conociéndonos muy bien, siendo amigos. Obviamente, la relación después de formar el grupo ha sido mucho más estrecha. Cada vez que pienso por todo lo que hemos pasado en estos diez años me alegro de que sigamos respetándonos y queriéndonos de la misma manera que al principio.

–¿Es difícil que se pongan de acuerdo en que dirección tomar en su música?

–Creo que está bastante claro dentro del grupo quien hace mejor cada cosa y creo que cada uno deja libertad al otro sabiendo lo que puede aportar, eso hace que sea mucho más fácil el proceso compositivo. Y por supuesto, después de 10 años trabajando, sabemos cuales son las líneas que no debemos cruzar para seguir siendo libres creativamente y que lo que estemos haciendo nos represente a cada uno.

–¿Después de tantos años en la música, piensa en tomarse un descanso?

–Es mi modo de vida, entonces no creo que pueda, ni aunque quisiese. Es un privilegio dedicarse a la creación en este país y creo que eso hay que aprovecharlo.

–“ERA” es su álbum más reciente. ¿Va a ser la atracción principal de su concierto, o habrá un poco de todo?

–Ahora estamos haciendo una gira por festivales con un repertorio que pasa por nuestros cuatro discos y recupera canciones que no tocábamos desde hacía años, haciendo un poco resumen de nuestra carrera, que es lo que haremos aquí.

–¿Qué cree que es lo más importante que ha aprendido después de varias décadas en la música?

–Que esto es un oficio y que a nivel creativo lo más importante es seguir avanzando y no quedarte con la primera fórmula que te funcione, seguir investigando y aprendiendo. A mí eso es lo que me mueve como creador en general, es una máxima que tengo.