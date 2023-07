La decepcionante suspensión de la procesión de la Virgen del Carmen evidencia la división de la cofradía de Carril

La suspensión de la procesión marítima en Carril en honor a la Virgen del Carmen ha vuelto a poner de manifiesto la crispación dentro de la propia cofradía de pescadores. Varias voces apuntan a José Luis Villanueva, expresidente del pósito tras su inhabilitación por parte de la Consellería de Mar, como el autor de una estrategia que terminó con la imposibilidad de seguir a la imagen hacia el encuentro previsto con las procesiones de Vilaxoán y Rianxo.

Inma Otero, vicepatrona de la cofradía carrilexa, reconoce que estuvo intentando hasta el último momento que se celebrasen los oficios marítimos en honor a la patrona de los marineros. En su relato de los hechos, subraya que “el viernes, cerca de la una de la tarde, recibí una notificación de la cofradía en la que se me informa que José Luis Villanueva no presidirá los actos de la Virgen del Carmen y que delega en mi”. En una segunda notificación, momentos después, sostiene Otero que “se me señala que el patrón mayor deja de ser el coordinador de seguridad. Entonces tuve que asumir yo esa condición a contrarreloj”.

Sin tiempo material para reaccionar

En este sentido, la vicepatrona subraya su agradecimiento a Juan Andrés Pérez, capitán marítimo de Vilagarcía: “Me hizo un favor muy grande para poder incluirme como coordinadora de seguridad en la tarde del viernes”, apunta. De este modo y contra todo pronóstico, la parte burocrática parecía resuelta, aunque faltaba entrar en contacto con el patrón del barco que portaría a la Virgen del Carmen para ultimar detalles respecto a la procesión.

“Traté de hablar con el patrón del barco de todas las maneras posibles. Pedí a la cofradía el número y me dijeron que no lo tenían. Tampoco recibí ningún tipo de llamada de Villanueva para informarme de nada. Conseguí el número del patrón del barco, pero no tuve respuesta a ningún tipo de llamada ni mensaje”, señala Inma Otero.

El intento de contactar con el patrón del “Dany Uno”, según señala la vicepresidenta del pósito, se mantuvo persistente durante el sábado, “sin lograr hablar con nadie. Incluso hablé con el presidente de la cofradía de Rianxo y el patrón mayor me ofreció un barco para poder llevar a la Virgen, pero ya era imposible incluirlo en el seguro”.

El grado de preocupación de Inma Otero alcanzó su mayor nivel cuando tiene constancia de que el “Dany Uno” ha sido dado de baja en el seguro obligatorio para la realización de la procesión marítima. “Terceras personas cercanas al patrón del barco me dicen que ya no tiene el seguro. Nadie de la cofradía de Carril me informa de nada y, con el tiempo encima, solo me quedaba esperar a que el barco se presentase en el puerto de Carril el domingo por la tarde”, señala Otero.

En la misma línea, la vicepresidenta del pósito de Carril no duda en señalar que “lo intenté todo porque la Virgen saliese al mar. Incluso estaba en la misa con la esperanza de que fuese una pesadilla y al llegar a puerto estuviese allí el barco para la procesión. Intenté salir victoriosa de todas las maneras que pude, pero no me esperaba tener zancadilla tras zancadilla”.

Finaliza la vicepresidenta considerando que “en mi cabeza nunca entró que alguien maniobrase para dejar a Carril sin la procesión marítima del Carmen y entiendo el enfado de tantos carrilexos”.

Juan Galbán: “Sin seguro no puedo salir al mar”

Juan Galbán es el patrón del “Dany Uno”, embarcación que iba a portar a la Virgen del Carmen en la procesión marítima de Carril, renunciando finalmente a tal posibilidad. Él mismo señala que “me llamaron el viernes desde la cofradía y me dijeron que, a raíz de la inhabilitación a José Luis Villanueva, quedaba sin efecto todo aquello que él había gestionado para la procesión marítima, por lo que dejaba de estar mi barco asegurado para realizar la procesión”.

Por otro lado, el propio Galbán, natural de Rianxo, remarca que “todas las veces que participé en la procesión de Carril lo hice de manera desinteresada. Es más, pude el viernes suspender encargos de empanadas y flores que tenía para llevar en el barco con cerca de 500 euros comprometidos”. Reconoce también el patrón de la embarcación que “yo tengo buena relación con Carril, y especialmente con Villanueva porque soy miembro también de la asociación de parquistas, pero el seguro que se necesita no puedo salir al mar y comprometer mi barco si hay algún problema”. Del mismo modo, Juan Galbán, que no niega el enfrentamiento entre diversos estamentos de la cofradía, se congratula de haber podido salir con su barco acompañando la procesión de Rianxo, “porque el patrón logró meterme en el seguro”.

Desde FARO DE VIGO se intentó contactar en varias ocasiones con José Luis Villanueva durante el día de ayer para conocer su versión de lo sucedido, pero no fue posible.

Unos ramos llevados al mar fueron la ofrenda

La suspensión de la procesión marítima no privó al pueblo de Carril de realizar su ofrenda a la Virgen del Carmen, aunque esta fuese en formato íntimo y totalmente minimalista. Inma Otero reconoce que “lanzamos dos ramos al mar y un barco de Corticata los acerco al punto donde la procesión de Carril se iba a reunir con las de Vilaxoán y Rianxo y que al final no pudo ser”. La propia Otero quiso tener un aparte para los doce miembros de la Xunta Xeral del pósito.

“Estuvimos todos juntos, de la mejor manera, peleando por salvar la procesión, pero fue imposible. Agradezco todo el apoyo. Luchamos todo lo que pudimos, pero no fue posible. Había sobre 15 barcos apuntados para salir en la procesión, pero no pudo ser”. Al respecto de la suspensión de la procesión marítima se expresó también Eduardo Amado, apuntando que “son cosas que no dependen de la parroquia. Deseo que se arregle lo antes posible. En la misa y en la procesión por tierra hubo mucha gente”.

También se celebraron las verbenas previstas para la noche del domingo en Carril, registrándose una gran afluencia de público. La música sonó en las inmediaciones de la lonja hasta cerca de las cinco de la madrugada.

A Illa inicia cuatro días de celebración

A Illa enfila la cuenta atrás para las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Serán cuatro días de actividades y festejos que arrancarán mañana miércoles con el conocido como Día dos Quintos. Una celebración que se refiere a los nacidos en 2005 y que este año alcanzan la mayoría de edad.

El jueves se celebrarán los actos de San Ramón con pasacalles, oficios religiosos además de la tradicional romería con comida campestre para muchas familias. También habrá verbena nocturna. Ya el viernes será el día de San Roque, también con verbena. Será la víspera del día grande en el que la procesión marítima más multitudinaria de toda la comarca saldrá con la Virgen del Carmen para realizar la ofrenda. Todo ello después de la misa que tendrá lugar en la lonja cantada por la coral polifónica de A Illa. Las orquestas Los Satélites y Miramar pondrán el colofón a la jornada grande de las fiestas.