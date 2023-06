Un nuevo grupo de futuros socorristas en Vilagarcía

Con la llegada del buen tiempo y a escasas semanas de comenzar la temporada alta, muchos son los sectores que comienzan a prepararse para dar el mejor servicio posible. Uno de ellos, el de los socorristas de Vilagarcía, celebró ayer en la playa Compostela, las pertinentes pruebas que les permitan desarrollar su actividad con totales garantías.

La jornada comenzó a las 9.00 horas en el auditorio en el que los once participantes realizaron una prueba tipo test que aprobaron sin problemas. “Lo más complicado ha sido el Plan de Salvamento en Playas de Galicia. Tengo los conocimientos, pero cada año hay que repasar un poco”, señala Miguel Núñez, que cumplirá su cuarta participación a la espera de conocer los resultados.

Tras el examen teórico, se desplazaron a la playa de Compostela para realizar las pruebas físicas. Unos ejercicios que se dividieron en tres partes: una carrera sobre la arena de cien metros, el rescate de una persona nadando otros cien metros y, finalmente, una reanimación en la caseta.

Todo ello se prolongó durante una hora y en donde la mayoría de los socorristas tuvieron que sacar su mejor versión para convencer al tribunal allí presente. “Es la prueba de todos los años. Es clave dosificarse, sino después no te llega para la prueba en el agua”, destaca Núñez, que cuando se acercan estas fechas nada en la piscina e intenta seguir una rutina de ejercicio para estar a punto.

Hasta este lunes no conocerán las notas, pero lo cierto es que desde el tribunal no descartan abrir otro proceso de selección ante la escasa demanda por la que solo se han anotado once socorristas -para doce vacantes- a escasas dos semanas de que llegue el 1 de julio en el que comenzarán. “Nos falló uno de los que se apuntó por estar lesionado y no poder hacer la prueba práctica. Seguramente hagamos otro proceso para cubrir las plazas vacantes, ya que hay problemas de personal como en todos los lados. Desde el INEM nos mandaron todos los que había, pero falta gente”, lamenta Jacobo Campos, miembro del tribunal.