La agrupación Renova Vilanova ha apuntado directamente a Javier Tourís, mano derecha de Gonzalo Durán, así como a otros miembros de la candidatura del Partido Popular, a la hora de pedir el voto de cara al próximo domingo.

Desde la formación liderada por José Juan Durán manifiestan que "cuando se vota al regidor municipal, los vecinos deben tener claro que votan a un conjunto de personas en el que se incluye la señora Bemposta, responsable de la cultura municipal por decisión del alcalde, y también al entorno político más próximo al primer edil". En la misma línea, sostienen desde la fuerza debutante en los comicios que "ese conjunto de personas forman parte de lo que se vota cuando se elige la papeleta que lleva el nombre del candidato a la reelección del Partido Popular".

Desde Renova Vilanova entienden que "hay que hablar con claridad y, por ello, no ocultar que votar al actual alcalde es votar a Javier Tourís". Añaden que "no creemos que a nadie le extrañe este comentario pero, quizás, no está de más recordarlo. El señor Tourís está en todos los temas y asuntos de relevancia de cualquier índole. Por ello es tan importante resaltar sus funciones ya que es una extensión del primer edil".

Van más allá desde la formación de José Juan Durán al expresar que "el concejal de Corón lleva un montón de años en el gobierno municipal, el segundo tras el regidor. Cuando se vota al alcalde, indirectamente, se está votando al señor Tourís y todo lo que representa junto con las demás personas del entorno de la alcaldía".

Por último, y de cara a los sufragios del domingo, desde Renova Vilanova consideran que "el voto se decide entre el actual alcalde, y su equipo de confianza, y la alternativa de moderación, respeto y diálogo que representa Renova Vilanova".