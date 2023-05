“A política do goberno foi centrarse só naquilo que lle loce para as fotos”

Naceu en Vigo hai 57 anos, pero leva residindo en Vilagarcía desde hai tres décadas. Traballa como mestre no ensino secundario, percorrendo a comarca desde que aprobou as oposicións ata que, hai doce anos, se asentou no IES Armando Cotarelo Valledor, onde exerce como profesor de historia. Xabier Paz colle o relevo de Xosé Lois Leirós, unha persoa á que lle agradece todo o esforzo realizado estes anos representando ao BNG na corporación nunha situación personal complexa.

–Debuta vostede na política municipal, que foi o que o levou a dar ese paso?

–Aínda que sexa a miña primeira experiencia como candidato, o certo é que a política municipal non me é allea porque, como todo cidadán, preocupábame por como se fan as cousas en Vilagarcía e que facer para melloralas. Ni BNG levo militando desde principios deste século e tamén sempre amosei interese pola política nacional e a súa lectura en clave galega e municipal. Agora creo que estamos nun momento de madurez que nos permite dar o paso despois de que acudiran a min.

–Resultoulle difícil decidir?

–Unha proposta así cólleche sempre un pouco de sorpresa. Lembro que había unha gran expectación por saber quen ía ser o candidato porque eramos a única forza política que inda non tiña. Foi un proceso de maduración dentro da organización, foi no seu seo onde se pensou que eu podía ser a persoa indicada. Tiven algunhas reticencias iniciais, porque penso que no BNG hai xente moi preparada para encabezar a nosa lista, pero optei por dar o paso porque había que facelo, había que dar o paso pola cidade, para frear a deriva e aproveitar que no BNG se atopa nun momento moi doce”.

"Cando un goberno ten a maioría absoluta e se coloca nun pedestal desde o que cre observar todo e o único que fai é destilar desdén pola oposición política"

–Fala de deriva. Cre que hai erros no modelo de goberno que prantexa o PSOE en Vilagarcía?

–Os erros propios de cando un goberno ten a maioría absoluta e se coloca nun pedestal desde o que cre observar todo e o único que fai é destilar desdén pola oposición política. Ese tipo de actitudes levan sempre a facer oídos xordos á cidadanía e, sobre todo, a non aceptar as críticas, optando por presentar a política municipal que se está facendo casi como un proxecto persoal que pouco ou nada ten que ver coas necesidades do colectivo, que somos os veciños de Vilagarcía.

–Que modelo ofrece entón o BNG frente ao que se está levando a cabo?

–O modelo do BNG é un modelo que trunfa en moitos concellos. Aí están as mostras de lugares como Pontevedra, Allariz, Barro, ... Non é un modelo de corta e pega como o doutros, é un modleo propio que se caracteriza por pensar nas persoas, nos veciños e facelos partícipes nas tomas de decisións. é un modelo de transparencia, que busca sacar partido ao diñeiro dos veciños. Centrado en garantir os servizos fundamentais e creando vilas e cidades amables coas persoas

–Partidarios das peonalizacións, amosánse moi críticos coa que se desenvolve en Vilagarcía.

–Nós temos un modelo propio, un modelo que require unha planificación, contemplando a vila como un todo e sabendo que, cada actuación que realices no entramado urbano, vai repercutir no resto. Non pode ir o carro diante dos bois, non se pode recurrir a ensaio-erro continuo, reformando trazados de tráfico e expulsando os vehículos sen máis, sen que haxa unha fase de transición. Vilagarcía non se pode converter nunha ratoeira da que non se poida entrar ou saír porque acabas provocando graves problemas de tráfico e de seguridade viaria.

–Denuncian tamén que o rural é un dos grandes esquecidos.

–É un dos grandes esquecementos deste goberno. A súa política estes catro anos foi centrarse naquilo que lle loce para as fotos e que son actuacións de dubidosa funcionalidade estética. Nós apostamos pola descentralización, por achegar o Concello ao rural para facer trámites administrativos a través de oficinas móvilese propoñemos que os veciños participen no deseño dos orzamentos a través do contacto que os concelleiros manterán coa veciñanza.