El PP se desmarca del candidato de A Illa

El Partido Popular de la provincia de Pontevedra se comió un auténtico sapo en el día de ayer. Se encontró de bruces con el pasado de su candidato en A Illa de Arousa, Matías González Cañón, que fue condenado por maltrato a su expareja en el año 2011. El isleño reconoce que la sentencia existe, que aquello fue “una denuncia falsa porque yo nunca hice eso”, que “las leyes están como están” y que solo fue condenado a 20 días de trabajo social, a 80 euros de multa y a 9 meses de prohibición de comunicarse con la víctima cuando contaba con 22 años de edad. Es más, recuerda que trabaja como guardia de seguridad, un oficio para el que es necesario, en su desempeño, no contar con antecedentes de ningún tipo. También señala directamente al PSOE por la filtración de esa sentencia al considerar que “están muy nerviosos”.

La salida a la luz de esta condena pilló a contrapié al Partido Popular en la provincia, que reconoció desconocer por completo esta circunstancia. Sin embargo, supo reaccionar rápido y le exigió la dimisión inmediata a su candidato y que abandonase la lista por unos hechos que atentan contra el código ético de la formación. Pero se encontró con que González Cañón rechazaba esa posibilidad, una decisión que complica todo porque el isleño no está afiliado a la formación conservadora y resulta imposible aplicarle los estatutos del partido. Desde el Partido Popular reconocían en la tarde de ayer que el abandono de la candidatura “es una decisión estrictamente personal ya que la condición de candidato, una vez publicadas las listas electorales, solo se puede perder por su propia voluntad” lo que impediría al PP adoptar esta decisión de forma unilateral.

A la formación conservadora no le ha quedado otra que comprometerse a que Matías González Cañón no pasará a integrar el grupo municipal del Partido Popular. La formación no duda en demostrar que aborrece y repudia la violencia de género y “una persona condenada por estos hechos no puede representar los valores de este partido”.

Ahora queda por ver como se resuelve esta situación a falta de tan solo seis jornadas para la celebración de las elecciones y si González Cañón va a ser capaz de aguantar la presión que supone encabezar una candidatura que no cuenta con el respaldo del PP.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al mes de febrero de 2011, cuando el candidato del Partido Popular y su expareja iniciaron una discusión en plena calle que acabó en agresión. Tanto el parte de lesiones como el testimonio de los vecinos resultó clave en un juicio rápido en el que la Fiscalía pedía 10 meses de prisión.