Ángeles Vázquez respalda a Sueiro en su proyecto para Dena y Meaño

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, acudió a Dena para conocer in situ los proyectos que Suso Sueiro y su equipo del PP lleva en programa para la apertura de los centros urbanos de Dena y Meaño. Un aspecto, el urbanístico, sobre los que pivota el proyecto del PP, con el objeto de dinamizar unos centros urbanos que entiende constreñidos y agotados desde hace años. Una cita en la que también estaba presente la exalcaldesa y nº 13 de la lista Lourdes Ucha que, no en vano, se muestra activa en todos los actos de Sueiro Méndez trasladándole su apoyo constante.

Ángeles Váquez comprometió desde su Consellería, el estudio, asesoramiento, herramientas y la premura que le demande el PP meañés. “Dena -afirma la conselleira- precisa de bolsas de estacionamiento público, y no estar pendientes de propiedades privadas que, son por ahora, los que acceden a permitirlo en sus solares para salir el apuro”. “Pero además -agrega- se precisa de la humanización de estos espacios -en relación a los núcleos urbanos de Dena y Meaño- para hacerlos atractivos a que la gente se instale en esta zona, donde poder sacar partido del verde y del mar”.

En sus declaraciones Ángeles Vázquez refrendó el apoyo económico de su Consellería para hacer realidad los proyectos del PP meañés. Y, añadido, el asesoramiento para hacer posible modificaciones puntuales en el PXOM con vistas a la apertura de algunas calles en los dos centros urbanos, que contribuyan a desbloquear la situación que a día de hoy les constriñe.

Suso Sueiro, reconocía que “a día de hoy existe demanda de población para vivir en Meaño, pero aquí no hay vivienda, ni posibilidad para alquilar, y lo que pretendemos es una reordenación puntual en pro de una apertura que haga Dena y Meaño atractivas a los promotores para invertir en una zona estratégica, clave, equidistante y cercana a los centros de Sanxenxo, O Grove y Cambados, que son más gravosos”. “Meaño -agrega- está cerca de todo y eso tenemos que ponerlo en valor y explotarlo para dinamizar nuestro municipio”. “La nuestra -añade- es una apuesta decidida en la que empezar a trabajar desde el primer día, si la ciudadanía nos lleva a la alcaldía”.

Ya en precampaña, Suso Sueiro se había entrevistado con Encarnación Rivas, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, con el objeto de garantizar que sus compromisos electorales podían llegar a puerto. La de Ángeles Vázquez no es la única visita, por cuanto para esta semana se anuncian de titulares de dos consellerías más, en pro de dos proyectos del programa de Sueiro y su equipo.