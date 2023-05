Si Ramón del Valle-Inclán levantase la cabeza estaría orgulloso de haber nacido en Vilanova, un lugar donde el esperpento es puro arte ya que ni al genial escritor vilanovés se le ocurriría una situación como la que ocurrió ayer. Mientras el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, mostraba en público un escrito de la Fiscalía en el que supuestamente se imputaba a María José Vales por un presunto delito de falsedad documental, el propio fiscal, Juan Carlos Aladro, le estaba pidiendo disculpas a la susodicha porque la presencia de su nombre en el escrito era un tremendo error, ya que la persona imputada sería otra. Ese reconocimiento del fiscal, que va a redactar un nuevo escrito en el que no aparecerá el nombre de Vales, le valió a Carmela Silva, responsable del PSOE, para exigirle a Durán disculpas, pedirle la dimisión e instar al Partido Popular a que le expulse por haber “faltado a la democracia”.

Pero vamos por partes. El propio Partido Popular marcó el objetivo en la candidata socialista. Lo hizo Nuria Morgade, una de las personas de confianza de Durán, cuando aseguró que el único objetivo del Partido Popular era “evitar que María José Vales gobernase una coalición de traidores”. Lo que no era tan esperable es que utilizasen un escrito de la Fiscalía sin contrastar. Lo hicieron, e incluso Durán llegó a afirmar que “la RAE va a convertir socialista en sinónimo de mentiroso” mientras esgrimía el papel pidiendo la dimisión de Vales.

Para Carmela Silva, lo de Gozalo Durán ha sido una “performance muy bien trabajada con el único objetivo de fabricar una denuncia falsa contra María José Vales”, haciendo una cronografía de todo lo que ocurrió.

Todo arranca el 7 de marzo, cuando el patrón mayor de Vilanova presenta una denuncia ante la Fiscalía en la que se denunciaban las gratificaciones recibidas por una responsable de las mariscadoras, unas gratificaciones que vulnerarían el acuerdo adoptado por la Cofradía, consistente en subvencionar a esta responsable con “el cobro del tope más alto de cada día de marisqueo a pie”, algo que habría sido sustituido por “el cobro del tope máximo en lonja”. En ese escrito, en uno de los puntos, en lugar de figurar el nombre de la denunciada, “se colocó el de Vales de forma interesada”, indicaron.

El 14 de marzo, el fiscal decide firmar un decreto a raíz de la denuncia y acuerda remitirlo sin tomar declaración al juzgado de Vilagarcía. En ese escrito, en la primera página “se identifica a una persona determinada, pero es en la segunda donde aparece el nombre de María José Vales en un texto donde, la propia lectura demuestra que se trata de un error”. Ese error, continúa Silva, se debe “a una redacción manipulada y tendenciosa del actual patrón mayor”.

El 17 de mayo es cuando se desata todo. Gonzalo Durán da una rueda de prensa en el salón de plenos en la que “afirma que Vales está siendo investigada por un delito de corrupción y lo adereza con toda clase de descalificaciones; se otorga el papel de garante de la campaña electoral y emplaza al PSOE a cumplir su código ético, ética de la que él carece”. Al día siguiente, Vales comparece con David Regades, asegurando que desconoce la causa de la que habla Durán y asegura que acudirá a la Fiscalía para pedir explicaciones. Mientras, Durán sigue afirmando que existe una causa por corrupción abierta contra Vales “obviando el hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que no se adquiere la condición de investigado hasta que no se notifica a la persona, notificación que Vales nunca recibió porque no es la persona investigada en este caso”, explicaba Carmela Silva.

Y así llegó el día de ayer en el que Gonzalo Durán cargó con dureza otra vez: “Llevo 32 años en política y 28 como alcalde y yo no miento, no miento porque las mentiras son fáciles de desmentir y esa lección deberían aprenderla los socialistas”. No dudaba en esgrimir el documento de la Fiscalía y en argumentar que “pueden amenazarme con querellas, por injurias, por lo que quieran, pero en este sobre, que hace una semana me dejaron en el buzón de mi casa un anónimo está el escrito que la Fiscalía de Pontevedra remite al juzgado de Vilagarcía para iniciar unas actuaciones contra María José Vales. Son tan mentirosos que dan asco”, remató.

Mal sabía Durán que las acusaciones se le iban a volver en contra tan solo unas horas después por la actitud de Vales de personarse en la Fiscalía acompañada de su abogado, algo que “le permitió derribar el complot construido por Durán”, indica el PSOE . Aladro accedió a recibirla, “revisó la denuncia y su decreto, admitió el error y ordenó la corrección del mismo de inmediato, autorizándonos a hacer públicos los hechos”.

Silva también espera que el fiscal abra una investigación de oficio para “identificar a las personas que se encuentran detrás de este burdo montaje y que le pida al alcalde de Vilanova, que tiene cámaras en su casa, que haga entrega de las grabaciones para identificar a la persona anónima que dejó el sobre en el buzón”.