El primer premio de la Fiesta del Albariño de Mallorca recae de nuevo en Ribadumia

Bodegas Chaves, de Ribadumia, se ha proclamado ganadora de la vigesimosexta edición de la Fiesta del Vino Rías Baixas que se celebra en Palma de Mallorca. El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cambados, se ha convertido en un importante escaparate para las bodegas de albariño, ya que pueden mostrar sus caldos en uno de los mercados regionales más importantes de España. En segunda posición quedó Martín Códax, de Cambados, y el tercer clasificado fue Señorío de Rubiós, de O Condado.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, asistió al acto central de la fiesta, celebrado en el Real Club Náutico de Palma. El jurado del concurso tuvo que elegir entre los 60 caldos presentados por 40 bodegas. Se trataba de albariños elaborados en las cinco subzonas de la denominación de origen: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla.

El certamen se celebró con la presencia de una amplia representación del sector de la hostelería balear y de prensa especializada en vinos y restauración, tanto nacional como internacional, estando esta última representada por medios alemanes e ingleses.

El jurado estaba formado por miembros de la Escuela de Sumilleres de las Islas Baleares y seleccionó los tres mejores vinos presentados a concurso.

En esta edición, los ganadores fueron “Cinco Islas” de Bodegas Chaves, primero; Martín Códax, segundo; y Señorío de Rubiós en tercer lugar. El “Cinco Islas” ya ganó un Bacchus en 2022. Las bodegas de Ribadumia ya lograron dos premios en la fiesta del Albariño de Mallorca del año pasado, pues ganó Rectoral do Umia, y Santiago Ruiz fue tercera.

Tras más de dos décadas desde su creación, la Fiesta del Vino Albariño en Mallorca se ha convertido en un evento reconocido y de prestigio. El alcalde Samuel Lago destaca “la relevancia que ha adquirido el certamen en los últimos años con la presencia de un número importante de bodegas, lo que corrobora el interés del mercado balear por los vinos de la denominación de origen Rías Baixas”.

En el mismo sentido, el impulsor del evento, Antonio Seijas, hostelero de origen gallego ya jubilado y gran embajador de Galicia en las Baleares, indicó que “gracias a este evento, el albariño se introduce en Baleares tanto en su comercialización en restaurantes y hoteles como a nivel privado en muchos hogares”. La Fiesta del Albariño en Palma nació en 1996, siendo alcalde de Cambados Santiago Tirado.