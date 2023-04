“Scape room” y conciertos, dos de las propuestas culturales de Cambados

A la espera de la Festa da Diversidade, a celebrar el mes que viene, las actividades socioculturales desplegadas por el Concello de Cambados y ligadas a la lucha contra la discriminación y el machismo, incorporaron ayer un “scape room”, desarrollado en el salón José Peña. Se trata de un juego de pistas, apto para toda la familia, y centrado en la igualdad.

No fue, ni mucho menos, la única propuesta del fin de semana, ya que el sábado se organizaba una sesión vermú con Dani Barreiro & Friends, en la plaza de Alfredo Brañas, y ayer era el turno del concierto de Take It Easy, en la plaza de San Gregorio. Puestos a repasar propuestas culturales en la villa del albariño, no hay que olvidarse de la actuación que ofrecerá el jueves la Banda de Música do Conservatorio Profesional Reveriano Soutullo, de Ponteareas. La cita es a las 19.00 horas en el Auditorio da Xuventude.