El bipartito de Cambados y el Partido Popular han polemizado en las últimas horas por el hecho de que la localidad no recibiese ayuda alguna para la Festa da Vieira, por no solicitarla. El gobierno municipal sostiene que ha recibido en los últimos meses 200.000 euros en subvenciones de diferentes departamentos de la Xunta y otros 123.000 de los Next Generation, pero el PP le replica que a cambio han perdido más de dos millones entre el ReacPon y el Pirep.