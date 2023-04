Comienza la campaña del mildiu

Hace apenas tres semanas, desde la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) daban cuenta de la maduración de la oospora del mildiu, siendo esto lo que popularmente se conoce como “huevo de invierno del mildiu”.

Ahora, en este mismo centro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, confirman el avance de la enfermedad y su presencia en diferentes viñas de O Salnés.

Dieron la voz de alarma

Parece ser que el martes fueron tres técnicos de diferentes bodegas los que alertaron de la detección de las primeras manchas de mildiu en esta subzona vitivinícola. Ya dos días antes daban la voz de alarma diferentes productores, aunque sin confirmación oficial de la presencia de la plaga.

Es por ello que los técnicos de la EFA adelantaron los trabajos de campo para hacer seguimiento y control de los viñedos, constatando que, efectivamente, el mildiu ya está aquí.

Consejos

En base a todo ello, los especialistas en la materia creen necesario “iniciar las revisiones de las viñas, pues si bien sabemos que estos días aparecerá la primera mancha de mildiu en todos los predios, las condiciones de desarrollo de la vegetación y aireación pueden variar”.

De no realizarse esas revisiones, “será preciso aplicar tratamientos fitopatológicos cuando las condiciones climatológicas lo permitan, considerando que la viña debe estar seca y que no debe haber vientos de velocidad superior a 10,8 kilómetros por hora, para que el producto aplicado no sea arrastrado fuera de la viña”.