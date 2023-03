Carril vuelve a presumir de almeja

La Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) afronta un 2023 que se presenta de lo más intenso desde el punto de vista de la promoción nacional e internacional de sus bivalvos y su trabajo artesanal, tratando de consolidar a la afamada almeja de sus viveros en los mercados actuales y de conquistar otros nuevos.

Y hay dos claves para lograrlo, como son la recuperación de la fiesta anual de exaltación de su buque insignia, la Ameixa do Carril, la cual se vio truncada por la pandemia, y la asistencia a nuevas ferias, talleres de cocina o eventos promocionales de cualquier tipo a desplegar dentro y fuera de España, reforzando la estrategia aplicada en los últimos años.

José Luis Villanueva

Respecto a lo primero, la agrupación que preside José Luis Villanueva Vicente entiende que recuperar la fiesta de la almeja, después de tres veranos ausente, debe ser uno de los principales objetivos de la entidad y un nuevo reto, tanto para la propia OPP-89 como para la cofradía de pescadores, la Orde da Ameixa do Carril y el Concello de Vilagarcía.

La intención de Villanueva y su equipo es conseguir que el fin de semana del 19 y 20 de agosto se convierta en un punto de encuentro para miles de ciudadanos dispuestos a saborear la afamada Ameixa do Carril en su sobradamente conocida Fiesta de Interés Turístico de Galicia y en el marco incomparable que conforman el puerto y la villa carrilexa, la zona intermareal que ocupan los viveros y la protegida isla de Cortegada.

Las naves de O Ramal

Ese, el de organizar una Fiesta de la Almeja por todo lo alto, es el gran objetivo que se marcan Villlanueva y su equipo para este 2023, junto con la consolidación del proyecto de transformación de las dos naves del muelle de O Ramal.

Instalaciones que se habilitarán para disponer de un centro propio de clasificación de bivalvos y un edificio multifuncional también centrado en la promoción turística de Carril y Vilagarcía.

En este sentido, y abundando en lo dicho hace unos días, cuando se desmenuzó el proyecto, la OPP-89 insiste en que el centro de clasificación puede entrar en funcionamiento este mismo año “para dar respuesta a las necesidades actuales y proporcionar mayor dinamismo a la actividad de los parquistas”.

Todo ello sin olvidar objetivos como la inminente puesta en marcha de una oficina de la OPP-89 en la planta superior de la lonja carrilexa, “facilitando a los parquistas una gestión más ágil y una mayor operatividad con la cofradía y la lonja”.

Mejorar los viveros

La consecución de áridos para seguir mejorando los parques de cultivo también figura en la lista de objetivos para este 2023 que, volviendo al principio, quiere ser el de la revitalización de la proyección nacional e internacional de la OPP-89 y su almeja

Razón por la cual Parquistas de Carril se estrenará muy pronto, ya que los días 28, 29 y 30 del mes en curso asistirá a la primera gran cita promocional de este año, como es el Salón Internacional de la Industria Acuícola.

Lo hará con el lema “Pasión por nuestro oficio”, con la almeja como tarjeta de presentación, con la Consellería do Mar como aliada y con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) como aval financiero.

AquaFuture Spain.

En consecuencia, José Luis Villanueva y su organización repetirán una experiencia que ya tuvieron el año pasado, con motivo de la primera edición de AquaFuture Spain.

Una feria a la que aludían entonces los parquistas diciendo que era “la única cita ferial propia para el sector de la acuicultura que se celebra en España en más de una década”.

Una celebración en la que “se promueve la innovación y se pone en valor la calidad de este sector, abogando por mejorar juntos su capacidad competitiva y compartir conocimientos y experiencias” para sacar el máximo partido a la acuicultura “de forma sostenible”.

Diferentes elaboraciones

En aquella ocasión el chef Miguel Mosteiro y el proyecto gastronómico GastroLab Arousa se encargaban de un taller de cocina con la Almeja de Carril como “auténtica protagonista”, presentándola en tres elaboraciones diferentes entre las que no podían faltar las tradicionales y deliciosas almejas babosas de Carril a la marinera”.

Pero hay otros muchos eventos que contaron con una destacada participación de Parquistas de Carril y/o la Orde da Ameixa; citas en las cuales podría repetirse visita este año.

Es el caso de la Feria Internacional y Gastronómica de Dijon o “Foire de Dijon”, desarrollada en Francia y que albergó el XIX Consejo Europeo de las Cofradías Enogastronómicas.

Acudieron José Luis Villanueva Vicente y Ana Rivas, gerente de la OPP-89, para “promocionar las afamadas almejas de Carril y dar a conocer una forma artesanal de cultivar el mar que cuenta con más de cinco siglos de historia”, explican.

Irán a Castellón

En aquel evento en Francia se anunció que la provincia de Castellón albergará este año el XX Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas.

Y desde la OPP-89 Parquistas de Carril ya anuncian que participarán en el mismo “para seguir dejando patente el alto valor culinario de un producto tan extraordinario como el nuestro”.

Lo mismo que hicieron, por ejemplo, en Italia, en el Gran Capítulo do Caldo Galego de Mourente, el Capítulo Xeral da Confraría dos Viños de Rías Baixas, el Gran Capítulo da Confraría do Viño do Condado do Tea o en el Gran Capítulo Serenísimo do Albariño.