El Gobierno activó el plan estatal contra la contaminación por el vertido del Vermeer

En la respuesta también se indica que no fue necesaria la intervención del ministerio porque no se llegó a superar la situación 1 (de tres niveles de peligrosidad) en la que la intervención corresponde al plan local del municipio afectado y al plan autonómico si así es requerido. Según el Sistema Nacional de Respuesta, el Plan Estatal de Protección de la Ribera solo interviene en situación 2, bajo petición de la comunidad autónoma afectada, o en situación 3, la más alta alerta a causa de un vertido en el mar.

Los medios que intervinieron en el vertido de 150 litros de fuel del WEC Vermeer eran exclusivamente autonómicos y municipales. Estos últimos, junto con trabajadores de la Cofradía de A Illa, fueron los encargados de eliminar los restos del vertido de las playas de O Campo y O Regueiro a las que llegó.

El origen del problema en las playas de A Illa se remonta al pasado 11 de diciembre, cuando el portacontenedores WEC Vermeer, de bandera chipriota, alertaba a Salvamento Marítimo de que, a unas millas al oeste de Ons, había sufrido una avería y que se había registrado una fuga de líquidos al mar. La embarcación continuó su camino hacia Vigo, donde acabaría siendo retenidadurante la investigación.

El día 13, a primera hora de la mañana, todo el paseo de O Campo se llenó de un espeso olor a fuel que hizo rememorar a los vecinos de A Illa los tiempos del Prestige. El fuel llegó a la playa envuelto en algas, que tanto el personal de limpieza del Concello de A Illa como miembros de la cofradía se afanaron en retirar. Además de O Campo, también se vería afectada la zona de O Regueiro. El día 15, otras dos manchas de fuel se detectaron en la ría de Arousa, una de las cuales acabaría arribando a A Pobra.

El barco permaneció amarrado en Vigo hasta el 21 de diciembre, donde reparó el tanque averiado y su armadora tuvo que hacer frente a una sanción económica de 230.000 euros, dinero con el que se afrontarán el gasto del operativo de lucha contra la contaminación y los posibles daños provocados al marisqueo.

La mortandad sacude todas las playas de A Illa





El agua dulce puede ser la causa de lo que está sucediendo en A Illa de Arousa desde hace unas semanas. En todas las playas se ha detectado cerca de un 40% de mortandad en todas las especies, una situación que nunca había llegado al extremo que se ha registrado en el inicio del año 2023. Así lo reconoce Inmaculada Rodríguez Paz, presidenta de la Organización de Produtores de A Illa (OPP-20). La semana pasada “estuvimos trabajando en O Bao, donde pensábamos que la situación iba a ser mejor, pero no fue así, hay mucha mortandad en toda la costa de A Illa”, explica. Esta situación está afectando a las diferentes estructuras de la entidad, que se ha visto obligada a aplicar una reducción de jornada a los trabajadores de la lonja. “Estamos estudiando que decisión tomar, nosotras no queremos parar, queremos seguir trabajando, pero tienen que investigar que es lo que está pasando y de donde viene una mortandad tan brutal como la que estamos sufriendo y que pone en riesgo nuestro futuro”, señala Rodríguez. La situación que vive la Cofradía de A Illa no es única, sino que se extiende a toda la ría de Arousa y que está afectando a todos los pósitos, que vienen denunciando una intensa mortandad en la producción marisquera desde las riadas del pasado mes de diciembre.